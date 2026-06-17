Casi 4.500 valencianos declaran a Hacienda joyas y otros bienes de lujo

La aparición de joyas y relojes por valor de 1,3 millones de euros en la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto el foco sobre en qué casos y cómo deben declararse a Hacienda este tipo de activos. Y la respuesta es sencilla: sí, al igual que cualquier otra propiedad, la tenencia de un reloj de lujo o un collar valioso debe incluirse en el Impuesto de Patrimonio y, de hecho, su valor puede ser determinante para que un contribuyente alcance el mínimo a partir del cual está obligado a presentar esta declaración -en el caso de la Comunidad Valenciana, actualmente, un millón de euros libre de deudas- o se libre de este tributo.

Aunque lo cierto es que, como señala el vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Pérez Rovira, no suele ser lo más habitual, tampoco resulta tan extraño. Así, de acuerdo con los últimos datos oficiales de la Agencia Tributaria, en el año 2023 hubo 4.466 valencianos que declararon al fisco la tenencia de joyas, pieles o vehículos de lujo, lo que supone aproximadamente un 15 % de todos los obligados a tributar por Patrimonio.

"La ley no deja lugar a dudas, aunque luego la práctica y el día a día son otra cosa. La mayoría de la gente no tiene joyas que sean de gran valor y lo normal es que el collar de la abuela o la pulsera de la madre se entreguen sin más", explica el experto.

Para cumplir escrupulosamente la ley, en el caso de recibir una joya de un familiar, debería formalizarse como donación y abonar el correspondiente impuesto, explica Pérez Rovira, o, por ejemplo, si se vende un reloj por más dinero del que costó, debería incluirse en el Impuesto sobre la Renta como ganancia patrimonial. Y lo mismo cuando se trata de joyas heredadas, que deberían tributar por Sucesiones.

"En algunas ocasiones se declaran por tema de seguros, para tenerlos cubiertos", señala el economista.

Valor de mercado

En el caso del Impuesto de Patrimonio existe una dificultad añadida ya que la normativa simplemente dice que las joyas deberán contabilizarse al "valor de mercado" en el momento del devengo del impuesto, esto es, el 31 de diciembre de cada año. Un concepto que siempre puede resultar discutible. En el caso de los automóviles, por ejemplo, la Agencia Tributaria publica unos baremos a los que acogerse.

Algunas de las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero. / INFORMACIÓN

En cualquier caso, a tenor de lo que declaran los ricos valencianos, lo que no es nada frecuente es que las joyas familiares alcancen el importe que se atribuyen a las encontradas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

De esta forma, en total, las joyas y bienes de lujo que declararon esos 4.466 valencianos en 2023 sumaban un total de 144 millones de euros, lo que significa una media de 32.248 euros por cabeza.

Una minucia si se tiene en cuenta que la riqueza total de los 28.821 residentes de la autonomía obligados a abonar este impuesto sumaba más de 88.000 millones de euros, más de tres millones de euros por persona.

A este respecto, cabe señalar que la mayor parte de la riqueza de las grandes fortunas de la autonomía -más de 35.100 millones- procede del valor de las acciones de sus empresas, a lo que hay que sumar otros 19.000 millones en valores negociables (acciones cotizadas, bonos) y más de 7.500 millones de euros en cuentas corrientes y depósitos.

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Obras de arte

Si los contribuyentes del Impuesto de Patrimonio que declaras joyas y bienes de lujo suponen una minoría, aun más reducido es el selecto grupo de contribuyentes de la autonomía que incluye en su declaración la tenencia de alguna obra de arte. Son apenas 85 personas, aunque el valor que acumulan de esta forma es muy superior al de las joyas: la valoración media que hacen de sus cuadros, esculturas y antigüedades es de casi 226.000 euros.