Alpha Trains encarga otras 25 locomotoras a Stadler para el corredor mediterráneo

El fabricante de material ferroviario Stadler -con fábrica en Albuixech- y Alpha Trains, principal arrendador privado de locomotoras y trenes en Europa, han cerrado un nuevo acuerdo para el suministro de 25 locomotoras eléctricas multisistema EURO6000 adicionales. Las nuevas unidades, cuya entrega está prevista para 2028, responden a la creciente demanda de soluciones eficientes y sostenibles en los mercados ferroviarios ibérico y europeo y servirán para impulsar los tráficos del corredor mediterráneo. Con esta ampliación, el número total de locomotoras EURO6000 en la flota de Alpha Trains asciende a 92.

Alpha Trains, con un equipo de 150 profesionales de 20 nacionalidades distintas, la compañía opera desde sus oficinas en Luxemburgo, Amberes, Colonia, Madrid, París y Varsovia. Posee una flota de más de 1.000 locomotoras y trenes de pasajeros. Sus trenes están en servicio con numerosos operadores públicos y privados en 22 países europeos. Los accionistas son APG, Arcus European Trains, PGGM y Swiss Life.

Las unidades de ancho ibérico desempeñan un papel clave en el desarrollo del mercado ferroviario de mercancías en la Península Ibérica. Como actor central en la región, Alpha Trains continúa invirtiendo en activos modernos y de alto rendimiento para optimizar la logística nacional.

España-norte de Europa

Las EURO6000 con ancho estándar UIC están diseñadas para el corredor mediterráneo y son las únicas locomotoras capaces de ofrecer una conexión continua desde España hasta Francia, Bélgica y Luxemburgo. Esta ruta es un componente clave de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y desempeña un papel fundamental en la promoción del cambio modal y de una logística sostenible en toda Europa.

Con seis ejes y una potencia de 6 MW, las locomotoras EURO6000 pueden arrastrar trenes pesados de más de 2.000 toneladas en pendientes pronunciadas con una sola locomotora, manteniendo, al mismo tiempo, una velocidad comercial adecuada. Esto reduce la necesidad de doble tracción y mejora significativamente la eficiencia operativa. Su tecnología multisistema y su probada fiabilidad la convierten en una solución ideal para operaciones de larga distancia y transfronterizas, tanto en infraestructuras convencionales como de nueva construcción.

Ampliación de flota

“Este pedido es más que una simple ampliación de nuestra flota; es un compromiso con el desarrollo estratégico del transporte ferroviario de mercancías en España y en el Corredor Mediterráneo”, afirma Vincent Pouyet, Managing Director Locomotives de Alpha Trains. “Con nuestras locomotoras EURO6000, ofrecemos al mercado la única solución probada capaz de conectar España directamente con el norte de Europa. Esto incrementa de forma significativa la eficiencia para nuestros clientes.”

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“Este contrato refuerza el papel estratégico del transporte ferroviario de mercancías en la conexión de Europa”, señala Iñigo Parra, CEO de Stadler Valencia. “Con la entrega de locomotoras eléctricas EURO6000 para operar en el corredor entre España y el Mar del Norte, estamos impulsando una nueva era de logística transfronteriza de alta capacidad y bajas emisiones. Se trata de construir la columna vertebral de una cadena de suministro europea resiliente y preparada para el futuro.” Stadler es el fabricante líder mundial de vehículos con sistemas de propulsión alternativos (hidrógeno y batería), así como de trenes de cremallera. La empresa es consciente de su responsabilidad social en relación con una movilidad sostenible y, por ello, apuesta por productos innovadores, sostenibles y duraderos de alta calidad.