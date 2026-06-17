BBVA prevé que la C. Valenciana liderará en 2026 el crecimiento del PIB con una subida 3 %. En 2026 se mantiene la perspectiva de un sólido crecimiento del PIB de la economía española.Las ayudas para la reconstrucción tras la dana seguirán apoyando el crecimiento de Valencia.

El dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, junto con el efecto refugio frente a otros mercados turísticos competidores, impulsará a Madrid (2,7 %) y Baleares (2,6 %) por encima del promedio nacional, mientras que Cataluña y Canarias (2,4 %) crecerán en línea con la media de España.

Por su parte, el buen tono del consumo privado apoyará el crecimiento en el centro-sur. Murcia y Castilla-La Mancha, ambas con un avance previsto del 2,5 %, podrían crecer por encima de la media, junto con Andalucía (2,6 %), que además se verá beneficiada por el empuje del turismo y las medidas de apoyo tras las borrascas de febrero. Extremadura (2,1 %) se revisa al alza por unos datos de coyuntura mejores de lo esperado, aunque no de forma suficiente para registrar un incremento del PIB igual al promedio nacional.

Desaceleración de la demanda europea

El avance será más moderado en el centro-norte, donde el encarecimiento de la energía, la persistencia de tensiones en las cadenas globales de suministro y la desaceleración de la demanda europea pesarán sobre la actividad, especialmente en las comunidades con mayor peso industrial y exportador. Los retrocesos de las exportaciones y de la producción industrial justifican revisiones a la baja en Navarra y La Rioja (1,8 %), Asturias y País Vasco (1,9 %), Cantabria (2,1 %) y Galicia (2,2 %). Por otro lado, el mejor desempeño de las ventas al exterior respecto a lo previsto hace unos meses se traslada a revisiones positivas en Aragón y Castilla y León (2,2 %), aunque estas comunidades seguirán registrando un crecimiento inferior al del conjunto de España.

2027

Hacia delante, en 2027 BBVA Research revisa a la baja su previsión de crecimiento para España hasta el 2,1%, como consecuencia del empeoramiento del contexto internacional. El encarecimiento de la energía y de otros insumos clave frenará la actividad y elevará la inflación, mientras que unos tipos de interés más altos de lo previsto, la caída de la confianza de los consumidores, el aumento de la incertidumbre sobre la política económica y el posible deterioro de la inversión condicionarán el avance de la actividad. Asimismo, el progresivo agotamiento de algunas medidas extraordinarias de apoyo fiscal reducirá parte del impulso observado en años anteriores.

El deterioro del escenario externo impactará de forma relevante en las comunidades con mayor exposición exportadora, que se revisan a la baja en mayor medida que el conjunto nacional. Sin embargo, aunque con un empuje menor que el anticipado hace un trimestre, las exportaciones de bienes deberían repuntar respecto a 2026, favoreciendo crecimientos por encima de la media en buena parte del norte: País Vasco y Navarra (2,4 %), Aragón y Galicia (2,3 %), y La Rioja y Cantabria (2,2 %). En Castilla y León y Asturias, ambas con un crecimiento previsto del 2 %, el incremento sería cercano al avance esperado para el conjunto nacional. No obstante, el aumento previsto del gasto en defensa en Europa podría generar oportunidades para algunas comunidades con una mayor presencia de actividades vinculadas directa o indirectamente a este sector.

Finalmente, tras el impulso al turismo en 2026, la previsible normalización de los flujos turísticos hacia los mercados competidores afectados por la guerra en Oriente Medio y el agotamiento de la capacidad de crecimiento del sector podrían obstaculizar el avance en Canarias y Baleares, ambas con un crecimiento previsto del 2 %. En todo caso, las islas son las únicas comunidades que mantienen el avance esperado hace un trimestre. Por su parte, el progresivo agotamiento de los efectos de las medidas de apoyo tras la dana justifica un menor crecimiento en la Comunitat Valenciana (1,9 %).

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Fortaleza en el crecimiento del empleo

BBVA Research prevé que el crecimiento anual del empleo en términos EPA en España se sitúe en el 2,6% en 2025, moderándose hasta el 2,3% en 2026 y el 2,2% en 2027. La creación de empleo seguirá apoyándose en la inmigración y en el aumento de la participación de la población española en el mercado laboral. En 2026, el crecimiento del empleo seguirá mostrando un tono favorable en la Comunitat Valenciana (3,4%).