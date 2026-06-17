Del campo a la tienda: Veganic y Km Zero formalizan su alianza para impulsar frutas y hortalizas sostenibles en el 'retail'

Las organizaciones valencianas Veganic y Km Zero Food Innovation Hub han formalizado una alianza estratégica para acelerar el desarrollo y la consolidación de Veganic Food Care, una propuesta orientada a "impulsar la llegada al canal 'retail' de frutas y hortalizas con menos residuos, mayor trazabilidad y una producción sostenible y verificable", según ambas entidades.

Con esta incorporación, Veganic pasa a formar parte de la comunidad global de Km Zero ('hub' impulsado por el Grupo Familia Martínez, uno de los principales interproveedores de Mercadona), compuesta por más de 200 empresas, 500 'startups' y 40 fondos de inversión, junto a otros actores del sector. En este sentido, "la colaboración facilitará nuevas sinergias con corporaciones, 'retailers' y agentes estratégicos de la cadena agroalimentaria, a través de dinámicas de innovación abierta, encuentros sectoriales y proyectos colaborativos enfocados en transformar el futuro de la alimentación", explican en una nota.

"La ciencia nos demuestra la relación entre la salud del suelo y la calidad de los productos que genera. Queremos impulsar soluciones como la que propone Veganic para devolver la vida al suelo y el sabor a las frutas y verduras. El futuro de la agricultura está en la intersección de la eficacia, la rentabilidad y el respeto al medio ambiente", asegura Beatriz Jacoste, CEO de Km Zero.

Del campo al lineal

La alianza nace con el objetivo de "conectar la innovación agrícola con las demandas actuales del sistema alimentario, reforzando modelos de producción alineados con retos clave como la seguridad alimentaria, la trazabilidad, la calidad y la sostenibilidad", señalan.

"Creemos que la transformación del sistema alimentario empieza en el origen: en cómo cultivamos, cómo protegemos los cultivos y cómo entendemos la relación entre agricultura y salud. Formar parte del ecosistema de Km Zero representa una oportunidad estratégica para acelerar esta visión y colaborar con actores que están redefiniendo el futuro de la alimentación", señala Carlos Ledó, fundador y CEO de Veganic.

Veganic Food Care es un proyecto desarrollado por Veganic en colaboración con supermercados y productores agrícolas, diseñado para impulsar una agricultura más sostenible mediante programas avanzados de Manejo Integrado de Plagas (MIP) y estrategias de salud del suelo. El proyecto promueve la producción de frutas y hortalizas sin residuos bajo sistemas agrícolas sostenibles y medibles, reforzando la seguridad alimentaria, la calidad nutricional y la conexión entre agricultura, bienestar y sostenibilidad, involucrando a toda la cadena de valor.

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Veganic llevará su propuesta al evento insignia del 'hub', el Ftalks Food Summit, foro sobre innovación alimentaria, que regresa a València el 16 de septiembre para celebrar su octava edición, un espacio clave para conectar innovación, industria e inversión en alimentación.