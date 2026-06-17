Ford confía en un posible repunte de demanda en los primeros meses del Bronco 'valenciano'

La dirección de Ford España ha vuelto a poner sobre la mesa, en una reunión de la Comisión Negociadora con los sindicatos celebrada este miércoles, la necesidad de incorporar nuevas medidas de flexibilidad en la planta de Almussafes. El argumento de la empresa es garantizar que la fábrica valenciana pueda responder a una posible demanda al alza durante los primeros meses de vida del nuevo Bronco multienergía, el modelo llamado a marcar el futuro industrial de la planta.

Tras la reunión, UGT —sindicato mayoritario en la planta valenciana— ha relatado que la dirección de la compañía del óvalo "ha expuesto la necesidad de recurrir a medidas de flexibilidad, con el fin de asegurar el éxito del lanzamiento del nuevo vehículo Bronco multienergía, y garantizar así poder atender una posible demanda al alza en los primeros meses de vida de este nuevo coche".

Cabe recordar que las previsiones iniciales de producción del nuevo modelo se situaban en 300.000 unidades, para luego rebajarlas a 209.000. Finalmente, el volumen de producción podría quedarse en 183.000 coches al año.

Pero la llegada del nuevo modelo está ligada a la renovación del acuerdo por la electrificación que UGT firmó con la dirección europea en 2022, un pacto de contención salarial y flexibilidad que sirvió de base para el actual ERTE Red, vigente para los 4.142 trabajadores de la plantilla y que expira este año. Desde mediados de mayo, dirección y sindicatos negocian la actualización de ese marco, en paralelo a las condiciones bajo las que se fabricará el Bronco.

Propuesta "por encima de la realidad"

En este contexto, UGT defiende que su propuesta de Acuerdo 2030, aprobada por unanimidad en la Asamblea General del pasado 1 de junio, ya recoge mecanismos de flexibilidad suficientes para afrontar picos de producción como el que podría generar el lanzamiento del nuevo SUV, sin necesidad de abrir nuevas condiciones. La empresa, sin embargo, considera que la cuantificación de esa propuesta "se sitúa muy por encima de la realidad" de lo que el sector permite actualmente, en un momento en que la industria del automóvil atraviesa una profunda transformación.

El sindicato mayoritario insiste en que la planta valenciana de Ford ya ha demostrado capacidad de adaptación en los últimos años y reclama que la negociación se cierre con la propuesta que, asegura, espera la plantilla.

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El SUV compacto, confirmado en mayo tras dos años de incertidumbre, se fabricará en Almussafes desde 2028 y forma parte de la ofensiva de producto que Ford prepara para Europa, con cinco turismos multienergía nuevos. La adjudicación fue recibida con optimismo tanto por el comité de empresa como por el tejido empresarial valenciano.