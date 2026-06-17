Javier Moll: "La estabilidad, la cooperación y la atención a las personas son condiciones indispensables para generar prosperidad"

"El Mediterráneo ha sido, históricamente, un espacio de intercambio y de progreso, pero también ha sido un escenario de grandes desafíos, que han exigido diálogo". Así ha comenzado su discurso Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, encargado de inaugurar la III Edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, una iniciativa impulsada por Prensa Ibérica con el apoyo de Fundación “la Caixa”.

El espacio CosmoCaixa, en Barcelona, acoge hoy y mañana la tercera edición de este encuentro, tras las celebradas en València y Málaga. En esta ocasión, el foro ha llegado a la Ciudad Condal bajo el lema 'Un Mar de Compromisos', una declaración de intenciones con la que el encuentro aspira a dar un paso más allá del diagnóstico de los problemas compartidos por los territorios mediterráneos y avanzar hacia propuestas concretas y alianzas capaces de traducirse en proyectos con impacto real.

Barcelona como escenario

En su intervención, Moll ha puesto de manifiesto la importancia del Foro Económico y Social del Mediterráneo. "Barcelona toma el relevo para dar continuidad a una conversación que busca identificar problemas, y transformar propuestas en compromiso. Barcelona representa bien ese espíritu: es una ciudad conectada, y acostumbrada a mirar más allá de sus fronteras para crecer y prosperar", ha reflexionado el presidente.

Asimismo, Moll ha reconocido lo difícil de la coyuntura que vive el mundo. "Vivimos un momento complejo. Conflictos, tensiones comerciales, desafíos energéticos, inmigración y cambio climático configuran un escenario en el que el Mediterráneo debe reforzar su papel e influencia. Este foro cobra más sentido que nunca. Es el resultado de un trabajo continuado, que se desarrolla durante todo el año. Ocho consejos temáticos integrados por expertos han analizado los principales retos de nuestro entorno con un objetivo: aportar ideas útiles para mejorar la vida de las personas", ha destacado Moll.

La importancia del Mediterráneo

Seguidamente, el presidente ha puesto de manifiesto la importancia del Mediterráneo como polo de crecimiento económico, tanto para España como para Europa. "Las Comunidades Autónomas del arco concentran más del 40% de la población y generan cerca del 40% del PIB nacional. Pero su importancia va mucho más allá. Pensemos en el Corredor Mediterráneo, uno de los grandes proyectos europeos, un eje de 3.000 kilómetros llamado a reforzar la competitividad del sur del continente", ha ejemplificado.

Moll ha recordado que, desde 2018, se han licitado más de 8.300 millones de euros, se han adjudicado actuaciones por 6.600 millones de euros y se han ejecutado inversiones de 5.500 millones dirigidas al Corredor Mediterráneo. "Se trata de un ritmo medio de más de 20 millones de euros de inversión a la semana", ha puntualizado. Para el presidente, las cifras representan una convicción compartida. "El Mediterráneo es una de las grandes plataformas exportadoras de Europa, con puertos, aeropuertos, infraestructuras y empresas. No es casualidad que la Unión Europea haya situado el corredor como prioridad estratégica. Invertir en el Mediterráneo es invertir en conectividad y crecimiento económico", ha recalcado Moll.

La clave es la proximidad

Para Prensa Ibérica, la realidad que vive el Mediterráneo de hoy no es desconocida. Así lo ha recordado el presidente. "La proximidad nos permite conocer las preocupaciones y aspiraciones de millones de ciudadanos. Junto a la Fundación "laCaixa", creemos en el valor del diálogo riguroso y constructivo. Los grandes desafíos requieren análisis, colaboración y capacidad de acuerdo. Ese es el propósito del foro", ha abundado Moll.

De las dos ediciones del Foro del Mediterráneo que ya han tenido lugar han surgido, para Moll, "proyectos que ponemos a disposición de las instituciones". "Queremos poner en valor los resultados. Nacen vínculos humanos entre personas de distintos territorios, que posibilitan proyectos. También la capacidad de generar iniciativas donde lo público y lo privado convergen. Lo tangible y lo intangible son dos caras de la misma moneda, pues la estabilidad, la cooperación y la atención a las personas son condiciones indispensables para generar prosperidad compartida", ha apostillado Moll.

El foro contará con la participación de Felipe VI, prevista para el jueves; del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, entre otros.