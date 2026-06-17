KIA EV3: el SUV eléctrico compacto que está cambiando las reglas del juego

La movilidad eléctrica está viviendo una auténtica transformación y el nuevo KIA EV3 se ha convertido en uno de los modelos que mejor representan esta evolución. El nuevo SUV eléctrico compacto de la marca coreana llega al mercado con una propuesta muy clara: ofrecer gran autonomía, tecnología avanzada, diseño innovador y un amplio espacio interior sin necesidad de recurrir a vehículos de grandes dimensiones.

Inspirado en el exitoso KIA EV9, pero adaptado a un formato más compacto y práctico para el día a día, el EV3 se posiciona como una de las opciones más equilibradas para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin renunciar a la comodidad ni a la libertad de movimiento.

Diseño rompedor con ADN KIA

El KIA EV3 destaca desde el primer vistazo por una estética moderna y diferenciadora. Su diseño sigue la filosofía "Opposites United" de la marca, combinando líneas geométricas, una imagen tecnológica y una presencia robusta que le permite destacar dentro del segmento de los SUV eléctricos compactos.

Con una longitud de 4,30 metros, el EV3 ofrece unas dimensiones ideales tanto para la conducción urbana como para los desplazamientos por carretera. A pesar de su tamaño contenido, transmite la sensación de pertenecer a una categoría superior gracias a un diseño cuidado y a las ventajas de la plataforma eléctrica E-GMP, que permite optimizar al máximo el espacio interior.

Hasta 605 kilómetros de autonomía

Uno de los principales argumentos del KIA EV3 es su extraordinaria autonomía. El modelo está disponible con dos opciones de batería adaptadas a diferentes necesidades de uso. La versión Standard Range incorpora una batería de 58,3 kWh que permite alcanzar hasta 436 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP.

Por su parte, la variante Long Range equipa una batería de 81,4 kWh capaz de ofrecer hasta 605 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra que lo sitúa entre los referentes de su categoría.

Gracias a estas prestaciones, el EV3 se adapta perfectamente tanto a los desplazamientos diarios por ciudad como a los viajes de larga distancia, eliminando gran parte de las preocupaciones asociadas a la movilidad eléctrica.

Nuevo KIA EV3 / ED

Además, su eficiencia energética destaca dentro del segmento, con consumos homologados que parten de menos de 15 kWh por cada 100 kilómetros recorridos.

Un eléctrico pensado para viajar

El KIA EV3 incorpora un motor eléctrico de 204 CV (150 kW), capaz de ofrecer una conducción suave, silenciosa y con una respuesta inmediata al acelerador.

Su aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 7,5 segundos garantiza un comportamiento ágil tanto en entornos urbanos como en carretera, proporcionando una experiencia de conducción dinámica y confortable.

Otro de sus puntos fuertes es la carga rápida. El sistema permite recuperar la batería del 10% al 80% en alrededor de 30 minutos mediante corriente continua, reduciendo significativamente los tiempos de espera durante los viajes y facilitando los desplazamientos de larga distancia.

Tecnología de segmentos superiores

El interior del KIA EV3 sorprende por su diseño moderno y por el elevado nivel tecnológico que incorpora. El habitáculo está presidido por una gran superficie digital que integra dos pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas junto a una pantalla adicional dedicada al control de la climatización. El resultado es un entorno intuitivo, conectado y pensado para facilitar la conducción.

A ello se suman funciones avanzadas como las actualizaciones remotas, los asistentes de conducción de última generación, la conectividad permanente y los sistemas de conducción con un solo pedal, que permiten mejorar la eficiencia y aumentar el confort al volante.

El EV3 también incorpora tecnología Vehicle-to-Load (V2L), una funcionalidad bidireccional que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos, ampliando así las posibilidades de uso del vehículo.

Espacio para toda la familia

Uno de los aspectos más destacados del nuevo SUV eléctrico de KIA es su aprovechamiento interior. Pese a tratarse de un vehículo compacto, ofrece una excelente habitabilidad para todos los ocupantes y un maletero de hasta 460 litros de capacidad. A ello se añade un práctico compartimento delantero destinado al almacenamiento de cables de carga y pequeños objetos.

Esta combinación de espacio, confort y funcionalidad convierte al KIA EV3 en una opción ideal tanto para el uso diario como para escapadas de fin de semana o viajes familiares.

Uno de los eléctricos más vendidos

La acogida del KIA EV3 en el mercado español está siendo especialmente positiva. El modelo ya se ha situado entre los vehículos eléctricos más vendidos del país, consolidándose como una de las alternativas preferidas por los conductores que buscan una movilidad sostenible sin renunciar a la autonomía, el equipamiento o el diseño.

Concesionario de KIA en Valencia- / ED

El eléctrico que democratiza la autonomía

El KIA EV3 demuestra que la movilidad eléctrica ya no está reservada a vehículos premium ni a grandes SUV. Con hasta 605 kilómetros de autonomía, tecnología heredada de modelos superiores, una gran eficiencia energética, un diseño innovador y un excelente aprovechamiento del espacio interior, se posiciona como uno de los SUV eléctricos compactos más completos del mercado.

Un modelo pensado para quienes quieren disfrutar hoy de la movilidad del futuro, con todas las ventajas de un vehículo eléctrico moderno y preparado para cualquier tipo de desplazamiento.

Dónde descubrir el nuevo KIA EV3 en Valencia

Los conductores interesados en conocer de cerca el nuevo KIA EV3 pueden hacerlo en las instalaciones de KIA Marcos Automoción, donde es posible descubrir todas las características del modelo, resolver dudas sobre movilidad eléctrica y conocer las distintas opciones de configuración y equipamiento.

La marca cuenta con dos puntos de atención en la provincia de Valencia: