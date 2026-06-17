Pedro Videla (IESE) defiende integrar el norte de África en la UE para frenar la inmigración irregular

Desarrollar un Plan Marshall para el norte de África, que permita integrar a estos países en la Unión Europea con el fin de convertir la inmigración en un fenómeno competitivo. Esta es la propuesta que Pedro Videla, profesor y director del departamento de Economía de IESE Business School, planteó este miércoles en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, celebrado en el Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona. Para el economista, el debate habitual sobre control de fronteras ha quedado obsoleto, y es necesario incluir nuevos puntos de vista, donde "la política actual europea de control fronterizo con ayuda al desarrollo limitada la más fácil de implementar pero potencialmente la más costosa".

Su punto de partida es la magnitud de las desigualdades entre las dos orillas del Mediterráneo, que en menos de 200 kilómetros, concentra algunas de las mayores brechas de renta del planeta. Así, si España tiene un PIB per cápita de unos 35.000 dólares; Egipto, de apenas 4.100 y Marruecos, de alrededor de 3.700. A esta brecha económica se añade otra de libertades, por la que en el índice de libertad política y económica, España alcanza 66 puntos frente a los 43 de Argelia o el Líbano. A su vez, apuntando a un factor demográfico, Videla ha resaltado que, "en un solo mes, Egipto registra más nacimientos que España en todo un año".

El conjunto de estas dinámicas explica, según el profesor, que un trabajador marroquí que llega al mercado español pueda llegar a multiplicar entre tres y siete veces su salario de origen; una renta que, además, se transfiere parcialmente a las familias en el país de procedencia. Por ello, en términos cuantitativos, la combinación de 3,5 millones de migrantes en situación regular, 178.000 cruces irregulares y 912.000 solicitudes de asilo en el arco mediterráneo europeo no sería una anomalía, sino "una respuesta racional a una asimetría estructural".

Un trilema y tres relojes en cuenta atrás

Todo ello induce al viejo continente azul en torno a lo que denominó el "trilema moderno de la inmigración", concepto que atañe a tres objetivos que se bloquean mutuamente e impiden a la Unión, actualmente, ser más competitiva. ¿Cuáles son?

Pues, controlar la migración irregular exige acuerdos con gobiernos autocráticos, lo que reduce la presión para que realicen reformas institucionales. Por otro lado, promover el desarrollo económico local requiere inversión privada europea, que a su vez demanda un Estado de derecho y tribunales independientes que no existen. Y contrarrestar a China obliga a competir en megaproyectos de infraestructura con un actor que opera en semanas, sin exigir derechos humanos ni reformas, con alta capacidad de subsidio y sin interferencias políticas.

Sobre ese trilema, Videla superpuso la imagen de (también) tres relojes corriendo en paralelo, donde el reto demográfico --la cohorte nacida hoy presionará la frontera con máxima fuerza en 2040-2050-- el político —los ciclos electorales europeos y el avance del radicalismo agotan el margen de maniobra— y el geopolítico —el monopolio de la infraestructura china en la región ya está en curso-—.

Proceso de adhesión como el del Este europeo

En este mapa de confluencias, la solucion que propone Videla bebe de "la experiencia histórica más exitosa de la UE", dijo. En este sentido, señaló que la situación de los países del norte de África en términos de libertad política y económica no es tan distinta a la que presentaban las economías del Este europeo tras la caída del Muro.

Europa respondió entonces con la promesa de adhesión a la Unión, logrando que Polonia, que partía de una posición institucional relativamente más sólida, tenga hoy un PIB per cápita superior al de España. El salto, recuerda Videla, lo protagonizaron sociedades que absorbieron las instituciones europeas como marco de desarrollo a largo plazo.

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Por ello, para el economista, su propuesta es la unica via capaz de frenar estructuralmente la presión migratoria. Una idea que respalda, además, con las receta 'draguiniana' para la competitivdad europea y sus tres frentes de acción para la UE: cerrar la brecha de innovación respecto a Estados Unidos y China, la descarbonización y la seguridad geopolítica. Este miércoles, ante cientos de políticos y empresarios reunidos en el Cosmocaixa, Videla sumó un cuarto vector, hasta ahora ausente del diagnóstico oficial: la frontera con el norte de África.