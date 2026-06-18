4Piot digitaliza más de 58.000 hectáreas de regadío en la recta final de los Perte’s del agua

A pocos días de que finalice el plazo de ejecución de los proyectos PERTE del ciclo del agua, la empresa valenciana 4Piot, del Grupo 4Plus, ha alcanzado un hito relevante: la digitalización de más de 58.000 hectáreas de regadío. Esta cifra sitúa a 4Piot como un actor clave en la modernización del sector y avala su papel en la tecnificación del campo y en el desarrollo de la agricultura inteligente en España.

Despliegue de sondas y soluciones digitales

Con 39 proyectos concedidos entre las dos convocatorias, la gestión de 4Piot ha permitido desplegar una importante red de infraestructuras tecnológicas orientadas a la mejora de la eficiencia del regadío y al control exhaustivo del consumo hídrico en tiempo real. En total, 4Piot está detrás de la instalación de 44 estaciones meteorológicas, 335 sondas de humedad, más de 16.600 contadores digitales, 14 lisímetros y 54 sondas de nutrientes NPK.

Lisímetro: El lisímetro permite saber si el agua llega a la zona radicular del cultivo. / ED

Este conjunto de sensores y sondas de última generación configuran un auténtico sistema nervioso digital de las parcelas, que proporciona a las comunidades de regantes información precisa, fiable y en tiempo real. Gracias a estos datos objetivos, los regantes pueden tomar decisiones más informadas y eficientes en cada momento, de manera que optimicen el uso del agua y mejoren la productividad de sus cultivos.

Sistema de gestión administrativa

4Piot no sólo ha implementado tecnología, sino que ha impulsado un cambio estructural en la forma de gestionar el regadío. A través de sus soluciones digitales, la empresa está contribuyendo a modernizar la gestión administrativa de las comunidades de regantes incorporando herramientas como la facturación electrónica, la lectura automatizada de contadores y sistemas de control y de información. De esta manera, se reducen tiempos de gestión, aumenta la eficiencia operativa y la transparencia informativa ante los socios comuneros.

Reducción de costes y optimización

En este sentido, Ismael Avellán, CEO del Grupo 4Plus, destaca que “la monitorización alcanzada de la mano de nuestra empresa de digitalización agraria representa un salto cuantitativo y cualitativo. Se trata no solo de instalar tecnología, sino de transformar la manera en la que se toma cada decisión en el campo, poniendo los datos en el centro de la toma de decisiones para favorecer un uso más eficiente y sostenible de los recursos” Avellán ha subrayado también que “el desarrollo de estos proyectos ha permitido canalizar cerca de 14 millones de euros para las comunidades de regantes, facilitando su transición hacia modelos de agricultura más avanzados”.

Guillermo Escartí, responsable de 4Piot, empresa de digitalización agraria de Grupo 4Plus. / ED

De la misma manera, Guillermo Escartí, director de 4Piot, ha indicado que “la combinación de sensores a pie de campo, plataformas digitales y herramientas de gestión está ya permitiendo a las comunidades de regantes ganar en control, reducir costes operativos y optimizar el uso de recursos hídricos y energéticos. Nuestro sistema de gestión es una opción, moderna y económica que está ya agilizando también la gestión administrativa”

Con este despliegue, 4Piot refuerza su papel como una de las empresas de referencia en la digitalización agraria en España en un momento clave para la modernización del sector agrario y su transformación hacia una agricultura más eficiente y sostenible.