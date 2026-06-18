Las empresas encaran el reto de las bajas laborales: "O tienes un modelo 'sexy' o el absentismo es alto"

"O las empresas habilitan modelos 'sexys' o el absentismo es alto", ha sentenciado Tomàs Font, vicepresidente y director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting en el sur de Europa. No hay foro económico que se precie en el que no se debata sobre el reto del aumento y continuo aumento de las bajas laborales entre las plantillas. Y el tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica y celebrado esta semana en Barcelona, no ha sido una excepción.

El incremento de ausencias por enfermedad es un problema de salud pública, un agravio para el enfermo y, a su vez, un obstáculo para las empresas que consume cada año decenas de miles de millones de euros. "Es imprescindible trabajar un 'match cultural'", ha recetado la consejera delegada de Eurofirms Group, Anna Golsa, este viernes desde el CosmoCaixa.

Isabel Morillo (Correo de Andalucía), Anna Glosa (Eurofirms) y Tomàs Font (Wolters Kluwer) / Manu Mitru

Las cifras preocupan a las compañías. En 2024, últimos datos disponibles de la Seguridad Social, se registraron 9,3 millones de partes de baja, un 40% más que antes del covid. La factura estimada, entre prestaciones que asume el Estado y salarios y costes que pagan las empresas, asciende a unos 33.000 millones de euros anuales.

Frente a las voces que culpabilizan al trabajador -esta misma semana un dirigente de la CEOE ha tildado de "memos" a los jóvenes que causan baja por salud mental-, Golsa y Font han abogado por aproximar las pretensiones y los valores de las compañías con los candidatos, para ofrecer a los segundos un proyecto estimulante. Conscientes de que hay bajas, la mayoría, inevitables.

Tampoco han obviado el elefante en la habitación, que las condiciones laborales y salariales son el peso más determinante en la balanza de los profesionales cuando buscan trabajo. "¿Estamos adaptados a nivel de salarios y conciliación?", se ha preguntado la consejera delegada de Eurofirms Group.

Isabel Morillo (Correo de Andalucía), Anna Glosa (Eurofirms) y Tomàs Font (Wolters Kluwer) / Manu Mitru

Adaptarse a la IA

Si las bajas laborales son tema omnipresente en el debate laboral, la irrupción de la inteligencia artificial y sus efectos no son menos. "La IA redefine el contrato social y está cambiando todas y cada una de las posiciones", ha afirmado el vicepresidente de Wolters Kluwer. "Ningún puesto de trabajo seguirá siendo el mismo, si no te adaptas tu empleabilidad decrece, en todas las posiciones", ha insistido.

"La inteligencia artificial no es algo que va a venir, es algo que ya está aquí", ha coincidido Golsa. Para adaptarse a esa irrupción, la consejera delagada de Eurofirms ha recetado formación continua y reorganización de las organizaciones para integrarse en el nuevo contexto. Uno en el que España, a priori, está mejor ubicada que el resto de Europa. Según los datos citados por la ejecutiva, relativos a la OCDE, la tasa de automatización en España (cerca del 6% de los empleos desaparecerán por el avance de las máquinas) es la mitad que la media de la UE (12%). "Es una buena noticia", ha concedido.

El tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo está impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació la Caixa, y hasta el jueves convertirá la capital catalana en epicentro del debate sobre el potencial del arco mediterráneo, región cultural y comercial. El evento cuenta con el patrocinio de empresas como Aena, CaixaBank, Cellnex, Endesa, Mango, Mercadona, Naturgy, Seat, Telefónica o Veolia.

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Las jornadas, que se extienden hasta este jueves, cuentan también con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, la Región de Murcia, la Junta de Andalucía y ayuntamientos como el de Barcelona, Málaga o Palma, entre otros.