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III Foro Económico y Social del Mediterráneo
Foro Mediterráneo, en directo | Todo preparado para la segunda jornada del Foro del Mediterráneo
La agenda de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial
La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.
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Todo listo para comenzar
Público y ponentes están llegando ya. A escasos minutos de que se cierre ya el proceso de acreditaciones, en unos 15 minutos daremos el pistoeltazo de salida a la segunda jornada del Foro Económico y Social del Mediterráneo con la apertura institucional del ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu.
Economía azul
El mar vuelve a situarse en el centro del debate. Expertos e instituciones analizarán cómo la investigación, la innovación y la actividad económica vinculadas al Mediterráneo pueden convertirse en un motor de prosperidad sostenible.
Turismo: crecer mejor
La sostenibilidad turística centrará uno de los grandes debates de la tarde. El reto consiste en compatibilizar crecimiento económico, bienestar ciudadano y preservación de los recursos naturales en algunos de los destinos más visitados de Europa.
El Mediterráneo frente al cambio climático
La adaptación climática atraviesa buena parte de los debates del foro. Desde la gestión del agua hasta la movilidad o el turismo, el cambio climático aparece como uno de los grandes desafíos compartidos por todos los territorios mediterráneos.
Talento e inteligencia artificial
La transformación digital y la inteligencia artificial regresan al debate tras la mesa protagonizada ayer por Microsoft. Hoy el foco se traslada al impacto de estas tecnologías sobre la productividad, el empleo y la captación de talento.
Conectar territorios
El papel de las infraestructuras de transporte volverá a estar presente en el foro. La conexión física entre territorios aparece como una condición indispensable para reforzar la competitividad y la integración mediterránea.
La cohesión social como infraestructura invisible
La mediación, la convivencia y la integración social protagonizarán una de las primeras intervenciones del día. Los expertos recuerdan que la cohesión social es tan estratégica para el futuro del Mediterráneo como las infraestructuras o la energía.
Humanismo para abrir el debate
Tras la apertura institucional de Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, la sesión arrancará con una ponencia de Francesc Torralba, catedrático de Ética y Filosofía de la Universitat Ramón Llull, en la que reflexionará sobre ética, bien común y humanismo. Una apertura que conecta con el eje principal de la jornada: situar a las personas en el centro de las transformaciones económicas y sociales.
El Rey clausurará la mañana institucional
Uno de los momentos más esperados de la jornada será la intervención de S.M. el Rey, prevista tras las participaciones de los presidentes de la Generalitat Valenciana y de Catalunya.
La voz de la diplomacia
Tras una primera jornada marcada por la reflexión geopolítica, hoy intervendrá el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un momento en el que la cooperación mediterránea ocupa un lugar destacado en la agenda europea.
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