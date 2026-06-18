Gonzalo Carbó (Endesa): “La nuclear aporta una gran ventaja competitiva y debería mantenerse hasta que otra energía tenga las mismas cualidades”

Las grandes eléctricas españolas refuerzan su discurso en defensa de la continuidad de las centrales nucleares como garantía de seguridad de suministro y de precios competitivos, tras el escenario de sacudida de los mercados energéticospor la guerra en Oriente Medio. “España sigue teniendo una dependencia del 70% de los combustibles fósiles. Tenemos que descarbonizar e ir hacia fuentes limpias, autóctonas y competitivas. Necesitamos más electricidad y más electrificación de la demanda”, ha subrayado Gonzalo Carbó, director general Nuclear de Endesa, en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica y Fundación La Caixa. “Mientras no tengamos otra solución para reducir la dependencia de la energía fósil, necesitamos mantener la nuclear”.

Tras el ‘shock’ de precios energéticos de los últimos meses, desde Endesa se defiende la capacidad de las centrales nucleares para dar estabilidad y previsibilidad a los precios eléctricos, un factor crucial para la industria. “En la situación que vive el mundo, la nuclear aporta una ventaja competitiva en términos de precios tremenda. La nuclear siempre ayuda a contener los precios de la electricidad. Es cuando entra el gas al sistema eléctrico cuando los precios suben”, ha el máximo responsable del negocio nuclear de Endesa. “La nuclear es una energía estable, sostenible, limpia y sobre todo competitiva. Aporta una gran ventaja competitiva, y creemos que debería mantenerse hasta que otra energía aporte las mismas cualidades de precio y firmeza”.

Las eléctricas se están movilizando para conseguir aplazar el cierre todas las centrales nucleares españolas, con clausuras escalonadas programadas entre 2027 y 2035. Iberdrola, Endesa y Naturgy, dueñas de la central nuclear de Almaraz, han pedido al Ejecutivo aplazar el cierre de la planta hasta 2030, frente a la clausura prevista de sus reactores en 2027 y 2028. “Es una petición sensata. Y en este escenario de crisis, creemos que es buena idea mantenerla”.

El Gobierno se abre a ampliar las nucleares, pero sólo si no implica un mayor coste para el consumidor; si se garantíza la seguridad de las plantas; y si es necesario porseguridad de suministro. “Creemos que cumplimos las tres líneas rojas del Gobierno, y esperamos que nos dé luz verde a la continuidad de Almaraz”. No obstante, revisar la alta fiscalidad de las plantas sigue siendo un tema clave para las eléctricas. “La nuclear necesita predecibilidad a largo plazo, pero también ser viable. Merece la pena una revisión de la tributación”.