El Imserso abre el plazo para pedir plaza en sus viajes 2026-27: fechas, precios y requisitos

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de su Programa de Turismo para la temporada 2026-27, con 879.213 plazas en juego.

El plazo para solicitar plaza comienza el próximo lunes, 22 de junio, y terminará el 10 de julio, aunque la reserva del viaje con la agencia aún no tiene fecha y se fijará cuando el Imserso resuelva quién es beneficiario.

Cuándo se puede pedir plaza y cuándo se podrá reservar

El plazo de solicitudes va del 22 de junio al 10 de julio de 2026. Quienes ya estén acreditados de temporadas anteriores no necesitan volver a solicitarla, salvo que quieran cambiar de destino o algún dato personal, también dentro de ese plazo.

Los viajes se pueden hacer entre octubre y junio. / Europa Press

Cerrado el plazo, el Imserso tiene hasta tres meses, como máximo hasta mediados de septiembre, para resolver quién es beneficiario. Esa resolución individual indicará la fecha exacta desde la que cada persona podrá reservar con las empresas comercializadoras. De momento, por tanto, solo se puede solicitar, no reservar.

Precios: desde 50 hasta 565 euros

Los precios varían según destino, duración y temporada. Cuatro días en una capital de provincia cuestan 132,91 euros en temporada normal (de noviembre a abril) y 232,91 en temporada alta (octubre, mayo y junio). Diez días en la costa peninsular —Andalucía, Cataluña, Murcia o la Comunitat Valenciana— con transporte cuestan 309,22 euros, frente a 464,72 euros por la misma duración en Canarias en temporada baja que sube a los 564,72 de la temporada alta. La habitación individual añade entre 22 y 26 euros por noche según destino.

Hay 7.447 plazas a 50 euros para quienes tengan menos recursos —ingresos iguales o inferiores a la pensión no contributiva, 628,80 euros— y mayor puntuación en el baremo. Reservar un segundo viaje en la misma temporada suma 100 euros al precio. El pago se divide en dos: una reserva, de hasta el 20 % del precio, al confirmar la plaza, y el resto, 45 días antes de salir.

Quién puede solicitarlo

Pueden participar los pensionistas de jubilación; las personas viudas de 55 años o más; quienes cobren otras pensiones o el subsidio de desempleo con 60 años o más; y cualquier asegurado de la Seguridad Social con 65 años o más, además de españoles residentes en el extranjero y emigrantes retornados con pensión pública en su país de acogida.

El precio depende de temporada destino o duración. / L-EMV

Puede acompañar al titular su cónyuge o pareja, sin cumplir esos requisitos, y los hijos con discapacidad igual o superior al 45 %, si comparten habitación con sus padres. Es imprescindible poder valerse por sí mismo para las actividades básicas del día a día.

Destinos y duración

El programa ofrece estancias de ocho o diez días en la costa peninsular y en Canarias y Baleares, en régimen de pensión completa, y escapadas de cuatro a seis días: circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia o Ceuta y Melilla. Los turnos se desarrollarán entre octubre de 2026 y junio de 2027.

Cómo se eligen los beneficiarios

Cuando hay más solicitudes que plazas, se aplica un baremo que prima, sobre todo, no haber viajado en las dos últimas temporadas (hasta 225 puntos), por delante de la edad (hasta 20 puntos), los ingresos (hasta 50 puntos), la discapacidad (10 puntos) y pertenecer a una familia numerosa (10 puntos).

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La solicitud se presenta preferentemente en la sede electrónica del Imserso, aunque también puede tramitarse en registros oficiales o por correo postal.