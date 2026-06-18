La inteligencia artificial necesita más que tecnología: necesita criterio humano

Cada vez hay una necesidad más urgente de formar profesionales capaces de comprender, desarrollar y aplicar la IA sin perder de vista el factor humano. Por eso, la Universidad Pontificia Comillas ha construido una propuesta formativa que busca responder a una necesidad cada vez más evidente: formar profesionales capaces de comprender, desarrollar y aplicar la inteligencia artificial sin perder de vista el factor humano. Porque si algo distingue a Comillas en el actual panorama académico es precisamente su convicción de que la tecnología solo alcanza todo su potencial cuando se pone al servicio de las personas.

Esto la ha llevado a formar parte del III Edición del Foro Implementación de la IA en las organizaciones: de la estrategia a la práctica, encuentro que se celebrará el próximo 25 de junio de 10 a 13 horas en el Espacio Bertelsmann, situado en la calle O’Donnell, 10, en Madrid. Estas jornadas se centarán en analizar cómo la inteligencia artificial está pasando de la planificación estratégica a la aplicación real en empresas, administraciones e instituciones. Además, contará con representantes del ámbito empresarial, institucional, académico y tecnológico para abordar los principales retos de la implementación de la IA en las organizaciones, desde la toma de decisiones y la productividad hasta la regulación, la gobernanza, el talento, la inclusión y la transformación digital. Uno de los ponentes será David Contreras, jefe de estudios del Grado y Máster en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial (iMAT) de Comillas.

Una visión diferente de la inteligencia artificial

Mientras gran parte de la oferta educativa en IA se centra exclusivamente en el desarrollo tecnológico, Comillas apuesta por un enfoque integral que combina conocimiento técnico, aplicación práctica y reflexión ética. La universidad entiende que la inteligencia artificial no sustituye a las personas, sino que amplifica sus capacidades. Por eso su modelo formativo incorpora una visión humanista que sitúa los valores, la responsabilidad y el impacto social en el centro del aprendizaje.

El objetivo es claro: formar profesionales que no solo sepan utilizar algoritmos avanzados o desarrollar soluciones basadas en datos, sino que también comprendan las implicaciones de sus decisiones en ámbitos tan sensibles como la salud, la energía, la movilidad, la industria o los servicios. La apuesta de Comillas por la inteligencia artificial no se limita a una titulación concreta. La universidad ha desarrollado un auténtico ecosistema de formación que cubre todo el recorrido profesional, desde los estudios de grado hasta la especialización avanzada. Por eso, entre sus programas destaca el Grado en Matemáticas e Inteligencia Artificial, diseñado para quienes desean construir una sólida base científica y tecnológica en uno de los ámbitos con mayor proyección laboral.

A ello se suma una oferta de posgrado especialmente orientada a responder a las nuevas demandas del mercado, con programas como el Máster Universitario en Inteligencia Artificial, el Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada, el Máster Universitario en Digitalización e IA, el Máster Universitario en Business Analytics, el Máster Universitario en Big Data o el Máster Universitario en Industria Inteligente, además del innovador Máster en Filosofía de la Inteligencia Artificial.

La propuesta se completa con cursos y microcredenciales orientados a profesionales que buscan incorporar la IA a su actividad diaria y adquirir competencias específicas en un entorno laboral cada vez más condicionado por la transformación digital. Asimismo, se ha abierto recientemente DIGNUM, un innovador centro enfocado en la Inteligencia Artificial humanista y la soberanía del dato, impulsado por José María Álvarez-Pallete.

La IA, competencia transversal

Las titulaciones son importantes, pero la inteligencia artificial forma parte de una estrategia global dentro de la universidad. A través de su Oficina de Inteligencia Artificial, Comillas impulsa la integración ética, eficiente y transversal de esta tecnología en todos los ámbitos de la institución: la investigación, la gestión, la innovación y, especialmente, la docencia. La meta es que cualquier estudiante, independientemente de su disciplina, sea capaz de entender y utilizar la inteligencia artificial dentro de su ámbito profesional.

Una visión que conecta directamente con las demandas de las empresas, cada vez más interesadas en perfiles híbridos que combinen especialización técnica con capacidad de análisis, pensamiento crítico y comprensión del impacto social de las nuevas tecnologías. La formación en inteligencia artificial vive un momento de expansión sin precedentes. Sin embargo, la velocidad de los cambios tecnológicos exige algo más que adquirir conocimientos. Requiere desarrollar una capacidad permanente de adaptación, comprender los retos éticos que acompañan a la automatización y aprender a tomar decisiones responsables en entornos complejos.

Esa es precisamente la filosofía que inspira la propuesta de Comillas: formar profesionales capaces de liderar la transformación digital con inteligencia humana. Un enfoque que se resume en tres pilares fundamentales: rigor técnico, aplicación real y responsabilidad ética.

Una reflexión imprescindible en el Foro del día 25

La relevancia de este debate estará también presente en el Foro del próximo día 25 de junio, en el que participará David Contreras, una de las voces que mejor representan la necesidad de abordar la inteligencia artificial desde una perspectiva estratégica y transversal. Su intervención permitirá profundizar en algunos de los grandes interrogantes que acompañan al desarrollo de esta tecnología: cómo integrar la IA en las organizaciones, cómo generar valor real más allá de la innovación superficial y cómo preparar a los profesionales que deberán desenvolverse en un escenario cada vez más marcado por la convivencia entre capacidades humanas y sistemas inteligentes.