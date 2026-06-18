Llenazo turístico en València: el Cap i Casal se dispara por encima del 92 % de ocupación hotelera

La ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana durante la primera quincena de junio ha dejado registros "muy sólidos" en todos los destinos analizados por la patronal del sector Hosbec, que subraya "un crecimiento generalizado de la actividad y unas previsiones que apuntan a una segunda mitad del mes todavía más intensa".

La provincia de Valencia, según la entidad, firma un inicio de verano "excepcional", por encima del 92 % de ocupación media y con el Cap i Casal "que vuelve a situarse entre los destinos urbanos más dinámicos alcanzando el 92,7 %".

Este dato mejora en más de ocho puntos la cifra del año anterior para València y se acerca al lleno técnico durante buena parte de la quincena.

En cuanto a la procedencia del turista que llega a la ciudad de València, desde Hosbec apuntan a un perfil más internacionalizado que el del resto de la provincia: el mercado nacional representa el 32,6 % del total y destacan turistas de Reino Unido (9,6 %), Estados Unidos (8,6 %), Alemania (8,1 %) e Italia (7,6 %), acompañados por una importante presencia de Países Bajos (6,5 %) y Bélgica (4,3 %).

A ello se suma el "excelente comportamiento de Gandia, que supera el 93 % de ocupación impulsada, principalmente, por el turismo nacional que representa más del 80 %".

Castellón y Alicante

Por su parte, Castellón protagoniza el mayor crecimiento interanual de toda la Comunitat Valenciana, con un incremento superior a nueve puntos respecto al mismo periodo de 2025, según los datos de la patronal.

Además, desde Hosbec recuerdan que la Costa Blanca afronta "la semana grande de las Hogueras con muy buenas perspectivas".

Tras cerrar la primera quincena con una ocupación media del 81,2 %, las reservas ya confirmadas anticipan un escenario próximo al lleno técnico en Alicante y su entorno durante los días centrales de las fiestas de San Juan.

En este contexto, Benidorm vuelve a consolidarse como uno de los grandes motores turísticos de la Comunitat Valenciana, con una ocupación del 88,5 % en los primeros 15 días del mes y con un mercado británico que representa prácticamente uno de cada dos clientes alojados en sus hoteles.

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Las previsiones para la segunda quincena de junio mantienen un tono claramente optimista. Todos los destinos presentan elevados niveles de reservas ya confirmadas, con especial intensidad en la provincia de Alicante por el efecto tractor de las Hogueras, lo que permite "anticipar un cierre de junio muy sólido y una entrada en el verano marcada por una elevada actividad hotelera en toda la Comunitat Valenciana", concluyen desde Hosbec.