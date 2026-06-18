Ramón Ferrando

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Las renovables y la rebaja fiscal ahorran 18 euros al mes en la luz de los valencianos durante la guerra de Irán

El despliegue renovable y la rebaja temporal de impuestos han forzado un ahorro de 18 euros de media en la factura de la luz de los valencianos desde el inicio de la crisis energética por la guerra de Irán. El gas, que es el responsable de que se disparen los precios, solo ha marcado el precio de la luz el 9 % de las horas gracias al desarrollo de la energía fotovoltaica y eólica.

La patronal valenciana de empresas renovables, Avaesen, subraya que ahora es esencial el despliegue del sistema de almacenamiento con baterías para reducir el impacto del gas en las horas nocturnas. "Es fundamental acelerar el despliegue de los parques renovables con baterías para ganar competitividad y atraer inversiones como la gigafactoría de PowerCo", subraya Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen.