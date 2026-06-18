Las renovables y la rebaja fiscal ahorran 18 euros al mes en la luz de los valencianos durante la guerra de Irán

El despliegue renovable y la rebaja temporal de impuestos han forzado un ahorro de 18 euros de media en la factura de la luz de los valencianos desde el inicio de la crisis energética por la guerra de Irán. El gas, que es el responsable de que se disparen los precios, solo ha marcado el precio de la luz el 9 % de las horas gracias al desarrollo de la energía fotovoltaica y eólica.

La patronal valenciana de empresas renovables, Avaesen, subraya que ahora es esencial el despliegue del sistema de almacenamiento con baterías para reducir el impacto del gas en las horas nocturnas. "Es fundamental acelerar el despliegue de los parques renovables con baterías para ganar competitividad y atraer inversiones como la gigafactoría de PowerCo", subraya Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen.

El fuerte despliegue de las energías renovables realizado en España desde 2021 ha permitido a los hogares ahorrarse una media de 10 euros al mes en su factura de la electricidad durante la crisis energética propiciada por la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, según un análisis del centro de estudios independiente Ember.

Rebaja de impuestos

A esa rebaja se une la decisión del Gobierno tras el estallido de la crisis de recortar los impuestos a la luz y que ha reducido entre 8 euros y 20 euros (en el caso de las familias numerosas) la factura de la luz. Esa rebaja fiscal se acaba de terminar, pero combinada con el peso de las renovables ha permitido una bajada del recibo eléctrico de 18 euros desde el estallido del conflicto.

En lo que va de año, España y Portugal se han situado entre los tres países con precios de la electricidad más bajos de la Unión Europea. En Italia, más dependiente del gas, el coste de la electricidad alcanzó una media de 143 euros el megavatio hora (MWh) en marzo, tres veces más que en España (42 €/MWh).

Casi un 20 % menos

El análisis de Ember incide en que si los precios de la electricidad siguieran vinculados a los del gas con la misma intensidad que en 2021 (por el menor desarrollo renovable), un hogar tipo con tarifa regulada estaría pagando 10 euros (o un 19 %) más al mes en la factura de la luz debido al aumento de los precios del combustible desde marzo de 2026.

Tras el estallido de la guerra entre EE. UU., Israel e Irán, los precios del gas en Europa subieron repentinamente alrededor de un 75 %, la crisis de precios del combustible más significativa desde la invasión rusa de Ucrania. A principios de este mes, los precios del gas se mantenían aproximadamente un 60 % por encima de sus niveles previos a la guerra.

La medida en que estos precios más altos del gas se traducen en costes más altos de la electricidad depende de la frecuencia con la que la energía del combustible fija los precios en los mercados eléctricos, según recuerda el análisis de Ember. En 2021, el gas influyó en los precios de la electricidad en aproximadamente el 52 % de las horas en España. En los primeros cinco meses de 2026, la influencia del gas fue solo del 9 % de las horas. Esta desvinculación se debe principalmente al fuerte crecimiento de la generación eólica y solar, que aumentó un 37 % entre 2021 y 2025.

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Apuesta por las baterías

Marcos J. Lacruz insiste en que ahora es el momento de apostar por la hibridación de los parques renovables (añadirles baterías) para ganar más terreno a la producción de electricidad quemando gas. "Estamos ante la mayor oportunidad que tiene España de controlar el gasto energético. Nos encontramos ante un punto de inflexión. Es necesario disponer de energía renovable en momentos críticos (como la noche) y para ello es clave el almacenamiento", destaca el presidente de Avaesen.