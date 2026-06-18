ALIMENTACIÓN
El sector agroalimentario valenciano asegura que la sostenibilidad y la digitalización son claves para su futuro
Fedacova y Cajamar elaboran un informe estratégico junto a las empresas agroalimentarias de la Comunitat para identificar retos y oportunidades
La Federación de Empresas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana (Fedacova) y Fundación Grupo Cajamar han presentado hoy un primer avance del 'Informe estratégico sobre la industria agroalimentaria valenciana', que están elaborando de forma conjunta con la participación de empresas y directivos del sector en la Comunitat Valenciana. Los principales aspectos del citado estudio han sido presentados por el presidente de Fedacova, Rafael Juan; el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, y el director del Servicio de Estudios y Publicaciones de Fundación Grupo Cajamar, Ignacio Atance, quienes han destacado que la industria agroalimentaria, a pesar de ser uno de los sectores más importantes de la economía valenciana, carecía de un análisis actualizado y sistemático que combinara datos rigurosos con la visión estratégica de los propios protagonistas del sector.
Baamonde ha señalado que "Cajamar lleva décadas comprometida con el desarrollo del sector agroalimentario. El informe que hoy anunciamos es fruto de esa apuesta, y estamos convencidos de que se convertirá en una referencia para el sector y para las instituciones que trabajan con él”. Además, ha subrayado “la visión estratégica de Fedacova al impulsarlo, ya que se trata de una mirada rigurosa y en profundidad, pensando no en el corto plazo sino en los retos de la próxima década”.
Estrategias
Rafael Juan ha explicado que el sector agroalimentario valenciano ofrece una contribución estratégica a la economía, el empleo y las exportaciones de la región. “La sostenibilidad, digitalización, internacionalización y biotecnología son los principales vectores de crecimiento para los próximos años, en un contexto en el que la colaboración entre empresas, centros tecnológicos e instituciones será clave para reforzar la competitividad”, ha subrayado.
El sector agroalimentario valenciano constituye uno de los pilares de la economía regional. En 2024 generó de 12.393 millones de euros en la Comunitat Valenciana, equivalente al 9,3 % del VAB regional, y dio trabajo a 262.769 personas, el 12 % del empleo. Además, es el tercer sector agroalimentario más grande de España, con el 9,5 % del VAB del sector, solo por detrás de Andalucía (20 %) y Cataluña (14,8 %). El sector cuenta con una gran capacidad exportadora, con 9.943 millones de euros en exportaciones en 2025, lo que la posiciona como tercer exportador nacional, aunque con retos estructurales relevantes. En este sentido, Ignacio Atance ha apuntado que “el agroalimentario valenciano exporta casi el doble de lo que importa y está creciendo al doble de ritmo nacional, algo que no es sencillo cuando se parte ya de elevadas cifras, confirmado una buena situación coyuntural”.
Desafíos
Atance ha avanzado que "el informe combina el análisis estadístico más completo realizado hasta ahora sobre la industria agroalimentaria valenciana con la voz directa de quienes la dirigen. El resultado es un documento que confirma la solidez del sector, pero también identifica con precisión sus puntos de vulnerabilidad y las líneas de acción prioritarias”.
Con 2.300 empresas en la industria agroalimentaria en 2024, la Comunitat Valenciana se sitúa como el cuarto tejido productivo más relevante del sector en España, representando el 8,2 % del total nacional. Sin embargo, sigue predominando la microempresa, que representa el 62,7 % de las empresas del sector, por encima de la media española (60,3 %).
Suscríbete para seguir leyendo
- El joven que mató al logopeda de su hijo irrumpió en la consulta tras escuchar los gritos del niño
- Salvar el ficus del Parterre de València: el árbol monumental que sobrevivió a dos guerras, una riada y una gasolinera
- Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
- Justicia promete una subida salarial para sus más de 5.500 funcionarios con la huelga educativa como telón de fondo
- Bono Recuperem Turisme 2026: Ayudas para viajes turísticos ya disponibles en la Comunitat Valenciana
- Luz verde a las torres del Nou Mestalla: dos hoteles, un centro comercial y dos años de obras
- Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaia
- ¿El 24 de junio es festivo en València? El motivo por el que en 2027 dejará de serlo