El sector agroalimentario valenciano asegura que la sostenibilidad y la digitalización son claves para su futuro

La Federación de Empresas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana (Fedacova) y Fundación Grupo Cajamar han presentado hoy un primer avance del 'Informe estratégico sobre la industria agroalimentaria valenciana', que están elaborando de forma conjunta con la participación de empresas y directivos del sector en la Comunitat Valenciana. Los principales aspectos del citado estudio han sido presentados por el presidente de Fedacova, Rafael Juan; el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, y el director del Servicio de Estudios y Publicaciones de Fundación Grupo Cajamar, Ignacio Atance, quienes han destacado que la industria agroalimentaria, a pesar de ser uno de los sectores más importantes de la economía valenciana, carecía de un análisis actualizado y sistemático que combinara datos rigurosos con la visión estratégica de los propios protagonistas del sector.

Baamonde ha señalado que "Cajamar lleva décadas comprometida con el desarrollo del sector agroalimentario. El informe que hoy anunciamos es fruto de esa apuesta, y estamos convencidos de que se convertirá en una referencia para el sector y para las instituciones que trabajan con él”. Además, ha subrayado “la visión estratégica de Fedacova al impulsarlo, ya que se trata de una mirada rigurosa y en profundidad, pensando no en el corto plazo sino en los retos de la próxima década”.

Estrategias

Rafael Juan ha explicado que el sector agroalimentario valenciano ofrece una contribución estratégica a la economía, el empleo y las exportaciones de la región. “La sostenibilidad, digitalización, internacionalización y biotecnología son los principales vectores de crecimiento para los próximos años, en un contexto en el que la colaboración entre empresas, centros tecnológicos e instituciones será clave para reforzar la competitividad”, ha subrayado.

El sector agroalimentario valenciano constituye uno de los pilares de la economía regional. En 2024 generó de 12.393 millones de euros en la Comunitat Valenciana, equivalente al 9,3 % del VAB regional, y dio trabajo a 262.769 personas, el 12 % del empleo. Además, es el tercer sector agroalimentario más grande de España, con el 9,5 % del VAB del sector, solo por detrás de Andalucía (20 %) y Cataluña (14,8 %). El sector cuenta con una gran capacidad exportadora, con 9.943 millones de euros en exportaciones en 2025, lo que la posiciona como tercer exportador nacional, aunque con retos estructurales relevantes. En este sentido, Ignacio Atance ha apuntado que “el agroalimentario valenciano exporta casi el doble de lo que importa y está creciendo al doble de ritmo nacional, algo que no es sencillo cuando se parte ya de elevadas cifras, confirmado una buena situación coyuntural”.

Desafíos

Atance ha avanzado que "el informe combina el análisis estadístico más completo realizado hasta ahora sobre la industria agroalimentaria valenciana con la voz directa de quienes la dirigen. El resultado es un documento que confirma la solidez del sector, pero también identifica con precisión sus puntos de vulnerabilidad y las líneas de acción prioritarias”.

Noticias relacionadas

Representantes de Fedacova, con el conseller de Agircultura y el presidente de la CEV. / Levante-EMV

Con 2.300 empresas en la industria agroalimentaria en 2024, la Comunitat Valenciana se sitúa como el cuarto tejido productivo más relevante del sector en España, representando el 8,2 % del total nacional. Sin embargo, sigue predominando la microempresa, que representa el 62,7 % de las empresas del sector, por encima de la media española (60,3 %).