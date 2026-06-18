Volotea conectará Valencia con una importante ciudad del norte de África

La aerolínea Volotea ha anunciado este jueves una nueva ruta desde el aeropuerto de Valencia, que "refuerza nuestro compromiso con la conectividad desde España y marca nuestra primera conexión entre la ciudad y el norte de África. Con esta nueva ruta, seguimos consolidando nuestra oferta en la Comunitat Valenciana, que contará con cinco conexiones internacionales en 2026, ampliando las opciones de viaje para nuestros clientes a precios competitivos y con la mejor experiencia de viaje", ha señalado Gabriel Schmilovich, director general de Estrategia de Volotea.

Esta nueva conexión marca, además, "un hito" para la compañía al convertirse en la primera ruta operada por Volotea entre Valencia y el continente africano. La nueva conexión unirá el aeropuerto de Valencia y el aeropuerto de Argel y comenzará a operar el próximo 28 de noviembre con tres frecuencias semanales: los martes, jueves y sábados.

La apuesta de la aerolínea por Valencia se refleja también en la programación prevista para 2026. A cierre del año, Volotea ofrecerá más de 358.000 asientos desde la ciudad, lo que representa un incremento del 39 % respecto a 2025. La incorporación de Argel forma parte de las cuatro nuevas rutas anunciadas por Volotea para Valencia en 2026, junto con Florencia, Lille y Santander. En total, la aerolínea operará ocho rutas desde Valencia en 2026: Argel, Asturias, Bilbao, Burdeos, Florencia, Lille, Lyon y Santander.

"En lo que va de año, Volotea ha registrado unos sólidos resultados operativos en el aeropuerto de Valencia, alcanzando un índice de puntualidad superior al 90 % y una tasa de cumplimiento del programa de vuelo del 100 %, reflejo de la fiabilidad de su operativa. Estos niveles de puntualidad y regularidad han contribuido a generar elevados índices de satisfacción entre los clientes, con unas tasas de recomendación que superan el 93 % en general y alcanzan el 96% entre los miembros del programa de fidelización de la compañía, Megavolotea", dice la aerolínea.

Noticias relacionadas

Los billetes para esta nueva ruta ya están a la venta en la página web de Volotea, con precios a partir de 29 euros por trayecto.