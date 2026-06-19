El 38 % de los valencianos ya se plantea mudarse ante el riesgo de otra dana

Los fenómenos meteorológicos extremos continúan instalados como una de las grandes preocupaciones residenciales de la Comunitat Valenciana, aunque su incidencia directa se relaja ligeramente respecto a los máximos históricos del pasado año. Los datos analizados por Fotocasa Research en el primer semestre de 2026 reflejan que el 38 % de los ciudadanos valencianos reconoce que el clima o los fenómenos como la dana influye en sus decisiones o planes de futuro inmobiliarios.

A pesar de suponer un descenso de cuatro puntos frente al repunte registrado el año pasado (42 %), Valencia se mantiene por encima de la media nacional (36%), consolidando el clima como un elemento a valorar en el sector de la compraventa.

"Aunque la Comunitat Valenciana ha registrado un descenso de cuatro puntos respecto al año anterior, situándose en el 38 %, sigue siendo uno de los territorios donde el clima tiene un mayor impacto directo en el sector residencial. El bum inmobiliario de la costa mediterránea convive ahora con una demanda que empieza a ser muy consciente del impacto de las noches tropicales o las inundaciones. Los compradores en Valencia, Alicante y Castellón ya no solo buscan cercanía al mar, sino también seguridad y eficiencia frente a la meteorología”, explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

El clima, factor de movilidad residencial

Más allá de la percepción de impacto, los datos a nivel nacional revelan que los fenómenos meteorológicos extremos están comenzando a influir de forma efectiva en los movimientos de vivienda. Actualmente, el 18 % de los españoles asegura haber cambiado de zona de residencia o encontrarse buscando activamente una vivienda en otra ubicación como consecuencia de este tipo de episodios climáticos. Un año antes este porcentaje era del 16 %, lo que refleja una tendencia al alza en la capacidad de estos fenómenos para impulsar decisiones de cambio de vivienda.

En concreto, un 6% de los ciudadanos afirma haber cambiado ya su zona de residencia debido al impacto de estos acontecimientos, mientras que otro 12 % se encuentra buscando activamente una vivienda en una ubicación diferente. Además, un 18 % señala que, aunque no ha iniciado ningún proceso de mudanza, sí se ha planteado en alguna ocasión cambiar de residencia por este motivo.

Preocupación por el impacto climático

La influencia de los fenómenos meteorológicos extremos no es homogénea entre los diferentes grupos de edad. Los jóvenes son quienes muestran una mayor sensibilidad ante este fenómeno y una mayor predisposición a replantear su lugar de residencia. Más de la mitad de los ciudadanos de entre 18 y 24 años afirma que estos episodios han tenido algún impacto en el replanteamiento de su situación residencial, alcanzando el 52 % del total. Una proporción muy similar se registra entre los jóvenes de 25 a 34 años, donde el porcentaje asciende al 51 %, tras experimentar uno de los mayores crecimientos interanuales observados.

A medida que aumenta la edad, la incidencia disminuye progresivamente. Entre quienes tienen entre 35 y 44 años, el impacto alcanza al 40 %, mientras que, entre los ciudadanos de 45 a 54 años, esta preocupación se sitúa en el 33 %. Por último, entre los mayores de 55 años, el porcentaje baja hasta el 23 %.

Esta diferencia generacional puede estar relacionada con la propia dinámica del mercado residencial. Los jóvenes son actualmente los colectivos con una mayor actividad en los procesos de búsqueda y cambio de vivienda, mientras que los grupos de mayor edad concentran una parte importante de la propiedad residencial y presentan un mayor arraigo.

Canarias

El análisis territorial también muestra diferencias relevantes entre comunidades autónomas. Canarias es la región que presenta uno de los aumentos más destacados en la preocupación sobre el efecto de los fenómenos meteorológicos en la vivienda. El porcentaje de ciudadanos que declara haberse planteado algún tipo de cambio por esta razón pasa del 35% al 42% en el último año.

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También se observan incrementos en Cataluña, donde el impacto crece del 36% al 39%, mientras que en Andalucía pasa del 37% al 39%, y en Baleares aumenta del 35% al 38%. Por su parte, la Comunidad Valenciana registra un impacto del 38% (cuatro puntos menos que en el año anterior), mientras que Madrid se mantiene en niveles más contenidos, en torno al 31%.