La alta rentabilidad dobla el número de habitaciones de alquiler en València en dos años

La alta rentabilidad y la facilidad para desalojar a los inquilinos morosos han duplicado el número de habitaciones de alquiler en València en dos años. Los propietarios obtienen una rentabilidad media del 7,8 % anual. Además, este sistema permite al propietario limitar el riesgo, ya que si una vivienda se queda vacía las demás siguen generando ingresos, según explica Ferran Font, director de Estudios de la plataforma pisos.com.

Cada vez más caseros valencianos apuestan por trocear las viviendas para ganar más dinero. Los propietarios pueden obtener el doble alquilando la vivienda por habitaciones (en algunos casos, habilitan un cuarto extra en el salón). Además, muchos propietarios se han pasado al arrendamiento por cuartos porque tienen más seguridad jurídica y pueden acceder a las zonas comunes de la vivienda, según explican desde las inmobiliarias.

El alquiler por habitaciones también crece con fuerza en el Cap y Casal por la facilidad para proceder con el desalojo del inquilino en caso de impago. Una parte de los propietarios prefiere esta opción de arrendamiento porque tiene mayor control sobre su propiedad tras los cambios legales que dan derecho a los inquilinos a que el contrato se prorrogue hasta cinco años.

En Valencia hay una oferta de 5.395 habitaciones, de las que 3.462 están en el Cap i Casal. Hace dos años había la mitad y antes de la pandemia la oferta apenas llegaba a las 800. Vicente Díez, vicepresidente y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, señala que "los que alquilan por habitaciones lo hacen por seguridad jurídica".

Sin habitaciones baratas

En València solo quedan cuarenta habitaciones disponibles de menos de 300 euros, según datos de la plataforma Idealista. El coste medio de un cuarto en una vivienda compartida en el Cap i Casal supera los 400 euros, pero cada vez es más habitual verlos por encima de los 550 euros.

La plataforma inmobiliaria Idealista subraya que solo en el último año la oferta de habitaciones en València ha aumentado un 68 %. Barcelona es la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados con una media de 600 euros al mes. A continuación se sitúan Madrid (587 euros), Palma (500 euros), San Sebastián (470 euros) y Bilbao (425 euros).

El director de Estudios de la plataforma pisos.com lanza una advertencia para el que se fije solo en los ingresos: "La rentabilidad sobre el papel no lo es todo. Un piso compartido implica más rotación de inquilinos, más mantenimiento y una gestión mucho más intensa que la de un alquiler tradicional, y ese esfuerzo también debe entrar en la cuenta antes de decidir dónde y cómo invertir".

Alto coste del alquiler

El alto coste del alquiler en València y su área metropolitana obliga a trabajadores procedentes de otras provincias y de otros países de fuera de la Unión Europea a arrendar habitaciones en lugar de pisos completos. Las inmobiliarias aseguran que trabajadores de más de 35 años se están quedando con cuartos que hasta ahora ocupaban los estudiantes. Un buen número de universitarios de fuera de València que antes podía permitirse una habitación en el Cap i Casal ahora se ve obligados a ir a la facultad y a volver cada día a casa de sus padres.

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El recalentamiento del precio de las habitaciones en el Cap i Casal se ha producido por el gran aumento de la demanda tras el crecimiento demográfico de la ciudad. València ganó 34.000 habitantes en los dos últimos años hasta alcanzar los 844.424 ciudadanos por la llegada de inmigrantes.