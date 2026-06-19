El sector químico valenciano invierte 300 millones euros cada año en I+D+i para reducir emisiones e impulsar la digitalización

El sector químico de la Comunitat Valenciana avanza en el proceso de descarbonización. Según los datos presentados durante la asamblea de empresas asociadas a Quimacova, la Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunitat Valenciana, las firmas invierten anualmente algo más de 300 millones de euros en I+D+i, lo que supone que uno de cada cuatro euros que invierte la industria valenciana en innovación procede del sector químico.

Esta inversión se concentra principalmente en áreas vinculadas a la sostenibilidad y la descarbonización, la economía circular, la digitalización de procesos, el desarrollo de nuevos materiales y formulaciones avanzadas, así como el cumplimiento normativo y la seguridad química. En el caso de Quimacova, más del 72 % de sus empresas asociadas invierte en I+D+i.

La organización empresarial concentran cerca del 90 % de la facturación total del sector químico valenciano, con un volumen de negocio próximo a los 7.000 millones de euros, y generan más de 12.600 empleos directos, alrededor del 70 % del empleo sectorial en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha hecho saber la asociación durante su asamblea general, un encuentro en el que también ha hecho balance de la evolución de la entidad durante el último ejercicio. En este sentido, Quimacova aglutina actualmente con 261 empresas asociadas, frente a las 252 del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 3,6 %.

Impacto en la economía

El sector químico en la Comunitat Valenciana cuenta con una cifra de negocio de 8.100 millones de euros, representa el 9,1 % del total nacional y se sitúa como el tercer sector industrial más importante de la región.

Junta directiva de Quimacova, en una imagen reciente. / Levante-EMV

Además, aporta el 12 % del PIB industrial autonómico, genera más de 18.000 empleos directos y se mantiene como el cuarto sector más exportador de la Comunitat Valenciana, con unas ventas exteriores de 4.000 millones de euros.

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Empleo cualificado

Según Amaya Fernández, presidenta de Quimacova, “la química valenciana es una industria con un peso económico evidente, pero también con una función esencial para muchas otras actividades productivas. Desde esta organización queremos seguir trasladando el valor de un sector que genera empleo cualificado, invierte en innovación y está presente en soluciones que forman parte del día a día de las personas y de las empresas”, ha destacado durante su intervención en la citada asamblea.