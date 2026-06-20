El futuro llega al Mediterráneo: claves de prosperidad y cohesión
El Mediterráneo tiene desde el 2024 un Foro que vela por sus intereses. Que se ha propuesto analizar coyunturas, escuchar voces con distinto acento y aportar ideas y proyectos para mejorar la vida de los que habitan a orillas del ‘Mare Nostrum’. Y ha sido en este 2026 cuando ese punto de encuentro, de diálogo sereno y trabajo serio y riguroso definitivamente se ha consolidado: el Foro Económico y Social del Mediterráneo ha pasado de ser una barca de reflexión conjunta navegando a contracorriente en mares crispados a, en su tercera edición, convertirse en un buque con la proa puesta en conectar necesidades comunes y ofrecer, a velocidad de crucero, soluciones de impacto real.
Así, el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica en colaboración con Fundación la Caixa, se ha celebrado en Barcelona propiciando debates profundos y aislados del ruido entre expertos de distintas áreas temáticas y destacados representantes nacionales e internacionales del mundo político, económico y civil. Los campos de diálogo han sido la estabilidad, la prosperidad y el humanismo, propiciándose unas reflexiones que venían trabajándose desde meses atrás y que, con ayuda de los diarios del Grupo Prensa Ibérica, se han convertido en propuestas de calado.
Fueron Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Josep María Coronas, director general de la Fundación La Caixa, los que dieron la bienvenida a todos aquellos que, un año más, han querido embarcarse en este gran proyecto que persigue un ‘Pacto Mediterráneo’ y que sigue buscando adhesiones: la de todos aquellos dispuestos a primar el bienestar ciudadano, los intereses comunes y el respeto a la personalidad de cada territorio desde el diálogo y las posiciones pacíficas. La de todos los convencidos de que es la cooperación, y no el enfrentamiento, el que generar prosperidad en todos los ámbitos y de todos los tipos.
Esta edición ha contado con la destacada participación del rey Felipe VI, precisamente un gran convencido del incalculable valor de la escucha cercana y el intercambio de palabras en pro de acuerdos fructíferos, según explicó él mismo durante su intervención. El Foro ha contado con la participación, entre muchos otros, de comisarios europeos y de los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares e Industria, Jordi Hereu. Los presidentes autonómicos Salvador Illa, Fernando López Miras y Juanfran Pérez Llorca también han tenido un papel relevante ofreciendo ideas sobre las que sembrar consensos. Y como es bandera de Prensa Ibérica, se le ha dado especial foco a los alcaldes de ciudades como Barcelona, Málaga, Cartagena, Murcia y Palma, en coherencia con la filosofía de este grupo editorial que las administraciones que están cerca del ciudadano son esenciales no solo para hacer municipalismo, sino para hacer país y política de Estado vertebrado.
PRIMERA JORNADA | 'El Mediterráneo busca su gran pacto de futuro'
SEGUNDA JORNADA | 'El III Foro del Mediterráneo reclama menos centralismo y más humanismo
La presencia del rey Felipe VI, tres presidentes autonómicos y casi una decena de alcaldes, junto a empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil, consolida este evento como una cita ineludible para los interesados en conocer, compartir y proyectar soluciones a los retos comunes en las ciudades y las autonomías españolas bañadas por el mar Mediterráneo.
UN ESPECIAL MULTIMEDIA DE
Textos: David Page, Gabriel Santamarina, Jaime Mejías, Pablo Gallén y Sabina Feijóo (ACTIVOS); Albert Martín, Pol Lizana Manuel, Álex Rebollo, Toni Sust, María Jesús Ibáñez, Javier Arenas, Juan José Fernández, Irene Benedicto, María Mondéjar, Julia Regué, Pilar Santos, Valentina Raffio, Gabriel Ubieto, Carles Planas, Guillem Costa, Olga Pereda, Gloria Ayuso, Patricia Martín, Meritxell Pauné, Paula Clemente, Albert Guasch y Ferrán Imedio (El Periódico); Jordi Cuenca (Levante-EMV); Guillem Porcel (Diario de Mallorca); Adrián González y Alejandro Lorente (La Opinión de Murcia); Gloria Pérez (La Opinión de Málaga).
Fotos: Manu Mitru, Jordi Otix, Maite Cruz, Ferrán Nadeu y Marc Asensio (El Periódico).
Minuto a minuto: Jaime Mejías, Marcos Rodríguez y Pablo Gallén (Activos).
Vídeos: Sara Fernández, Lucía Feijóo, Javier Vendrell, Germán Gómez Castagnini, Óscar Seoane, Eduardo Ortiz Cañavate y Facundo Beraudi (PI Studio); Nuria Garrido y Patricio Ortiz (El Periódico).
Redes sociales: Eva Hinchado, Carolina Izquierdo, Laura Sánchez y Patricia Morales.
Reportaje multimedia: Nekane Chamorro.
Coordinación: Red de Contenidos de Prensa Ibérica