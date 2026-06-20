La gigafactoría de Volkswagen en Sagunt producirá en su arranque celdas para 204.000 coches al año

La gigafactoría de Volkswagen en Sagunt producirá durante el arranque de su actividad celdas para 204.000 coches al año. La planta tiene una capacidad de producción en su primera fase de 55.000 celdas al día. Las celdas de la gigfactoría serán para los coches eléctricos que el grupo va a producir en Martorell (Barcelona), Landaben (Pamplona) y Palmela (sur de Portugal).

Volkswagen espera que PowerCo, su filial de baterías, cubra alrededor del 50 % de la demanda de celdas unificadas (estándar) dentro del grupo, mientras que la otra mitad será suministrada por proveedores externos. Las celdas unificadas de Sagunt serán de Litio-Fosfato-Hierro.

La primera fase de la gigafactoría tendrá una capacidad de producción anual de hasta 20 GWh (en diciembre la planta arrancará con 10 GWh) a la que se sumarán otros 20 GWh en una segunda fase, que en principio debe estar operativa en el año 2028, aunque los planes pueden cambiar en función de la demanda. En ese momento, la capacidad de producción subirá a celdas para más de 400.000 vehículos eléctricos al año.

La inversión de las dos primeras fases está comprometida, ronda los 3.000 millones y conllevará la creación de 3.000 puestos de trabajo directos. De forma paralela, la empresa ha diseñado el proyecto para levantar una tercera fase, con lo que la producción se elevaría hasta los 60 GWh.

Fuentes de la compañía explicaron que los coches eléctricos urbanos que van a equipar las celdas valencianas necesitan entre 97 y 110 unidades. Durante la primera fase la planta producirá celdas para 560 vehículos al día.

450 kilómetros de autonomía

La primera generación de baterías de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt va a ofrecer una autonomía de 450 kilómetros (cercana a la de los Tesla Model 3) y un tiempo de recarga de menos de 25 minutos. Los primeros modelos que van a equipar las celdas valencianas son los vehículos eléctricos ID.Polo (hasta ahora denominado ID.2), Cupra Raval, Skoda Epiq e ID. Cross Concept. El ID.Polo y el Cupra Raval se van a producir en la planta de Seat en Martorell y el Skoda Epiq y el ID.Cross (que es la versión SUV del ID.Polo) en la planta de VW en Landaben.

Además, el coche eléctrico más barato de Volkswagen llevará baterías producidas por PowerCo en Sagunt. El grupo germano ha elegido su planta portuguesa de Palmela (situada junto a Setúbal) para fabricar a partir de 2027 su nuevo modelo ID.1, un automóvil con un precio de 20.000 euros.

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Tecnología LFP

El grupo Volkswagen ha decidido apostar por las celdas de LFP (litio-ferrofosfato) para las versiones de sus coches eléctricos urbanos más económicas. Las baterías de LFP son más asequibles que las de NCM (níquel, cobalto, manganeso) y la compañía considera que es la tecnología adecuada en la fase de producción masiva en la que está entrando el sector.