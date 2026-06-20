Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, alerta sobre vivir gratis en una vivienda de tus padres: “Puede considerarse una donación”

Es muy habitual que los padres ofrezcan ayuda a sus hijos para acceder a una vivienda, sobre todo en vista de los precios actuales del mercado inmobiliario. Aun así, lo que no muchos saben es que vivir gratis en una propiedad de tus progenitores puede tener importantes consecuencias fiscales.

Precisamente, el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez asegura que Hacienda puede considerar este gesto como una cesión gratuita de vivienda entre familiares, sobre todo según el uso que se da al inmueble. Por ello, el beneficiario tendría que asumir cierta carga de impuestos, en función de su caso.

Vivir en casa de tus padres puede tener consecuencias fiscales

En primer lugar, el experto aclara que vivir en el mismo domicilio que tus padres no supone ningún problema a nivel fiscal, ya que Hacienda considera que esta es una situación habitual. Por otro lado, si los padres permiten a su hijo vivir en una segunda residencia de su propiedad, entonces la cosa cambia.

En este caso, no se trata de una donación de vivienda, ya que no existe una escritura firmada como tal. Además de ello, el hijo estaría residiendo en la casa sin pagar un alquiler, por lo que podría tener consecuencias fiscales.

A partir de este momento, Hacienda puede investigar esta operación y comprobar si es necesario aplicar ciertas obligaciones tributarias. Por ello, lo más recomendable sería documentar correctamente estas situaciones para evitar posibles problemas con la Administración.

Ahora bien, Sergio Gutiérrez tiene claro cuál es la mejor opción: formalizar la relación entre padres e hijos cuando existe una cesión de vivienda. De hecho, hay casos en los que resulta conveniente acordar un contrato de alquiler para fijar las condiciones de uso, e incluso ahorrarse malentendidos con Hacienda.

Cómo se aplica la carga de impuestos en donaciones de vivienda

Por otro lado, también hay algunos padres que deciden donar directamente una vivienda a sus hijos, y no solo concederles el uso. Esta sería una transmisión patrimonial, un proceso que implica ciertas obligaciones tributarias, como sería el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

Esta es una tasa fiscal que la persona debe abonar al recibir la vivienda. El importe puede variar de forma significativa según la comunidad autónoma. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid existen bonificaciones de hasta el 99% en donaciones entre padres e hijos.

Además, las personas que donan la vivienda también pueden verse afectadas. De tal forma, si la vivienda ha aumentado su valor, el donante tendrá que incluir esta ganancia patrimonial en su declaración de impuestos.

Aun así, existen excepciones, como las de personas mayores de 65 años, ya que al donar su vivienda habitual podrían ahorrarse tributar esta ganancia, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.