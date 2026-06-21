Innovación es futuro

La aprobación definitiva del marco europeo para las Nuevas Técnicas Genómicas (NGT) supone una buena noticia para la agricultura europea y también para la Comunitat Valenciana. Desde UPA-PV consideramos que estas herramientas pueden ayudar a nuestros agricultores y agricultoras a afrontar algunos de los principales desafíos que amenazan la viabilidad de las explotaciones: la sequía, el aumento de las temperaturas, la aparición de nuevas plagas y enfermedades y el incremento constante de los costes de producción. La agricultura ha demostrado sobradamente su compromiso con la sostenibilidad. Nuestros productores llevan años realizando esfuerzos para optimizar el uso del agua, reducir insumos y adaptarse a unas exigencias ambientales cada vez mayores. Sin embargo, no es razonable pedir más sostenibilidad al sector sin facilitar también nuevas herramientas que permitan mantener la productividad y la rentabilidad.

Las NGT pueden contribuir al desarrollo de variedades más resistentes a la sequía, mejor adaptadas al cambio climático y menos dependientes de tratamientos fitosanitarios. Esto puede traducirse en una agricultura más eficiente, más competitiva y más sostenible, algo especialmente importante en una comunidad que sufre con intensidad los efectos de la escasez hídrica y de los fenómenos climáticos extremos.

Pero para que esta oportunidad se convierta en una realidad hacen falta políticas públicas decididas. Desde UPA-PV reclamamos a la Generalitat que refuerce la inversión en investigación agraria, impulse la transferencia de conocimiento a los agricultores y apoye a los centros de investigación valencianos para que nuestra agricultura pueda beneficiarse cuanto antes de los avances científicos.

Asimismo, entendemos que el Ministerio de Agricultura debe garantizar que estas innovaciones estén al alcance de las explotaciones familiares y profesionales, evitando que su acceso quede limitado a unos pocos. También es necesario acelerar los mecanismos de evaluación y autorización, acompañar la innovación con ayudas específicas y defender en Europa una política agraria que combine sostenibilidad, rentabilidad y soberanía alimentaria.

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Las NGT no son la solución a todos los problemas del campo valenciano. Seguimos necesitando precios justos, una gestión eficaz del agua, reciprocidad en los acuerdos comerciales y medidas que favorezcan el relevo generacional. Pero sí pueden ser una herramienta útil para construir una agricultura más resiliente y preparada para el futuro. La innovación debe estar al servicio de quienes producen alimentos. Ese es el camino para lograr un campo valenciano más sostenible, más competitivo y con más futuro.