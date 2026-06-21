Jesús García (Cajamar): "El turismo valenciano vive un momento de transformación hacia modelos más sostenibles y competitivos"

Cintillo Premios Turismo 2026. / ED

¿Qué peso tiene actualmente el turismo dentro de la estrategia de Grupo Cooperativo Cajamar?

El turismo es un sector de especial relevancia para Grupo Cajamar, especialmente en la Comunitat Valenciana, donde representa el 19 % del PIB regional y constituye uno de los principales motores económicos. Desde nuestra posición como banca cooperativa, acompañamos su desarrollo con una visión de largo plazo, apoyando su crecimiento sostenible y su capacidad para generar empleo y riqueza en el territorio.

El turismo valenciano vive un momento de transformación hacia modelos más sostenibles y competitivos y, desde nuestra Área de Hoteles y Turismo, ofrecemos a sus empresas no solo soluciones financieras, sino también conocimiento y asesoramiento. Para ello, contamos con equipos de expertos que atienden a sus profesionales y mantienen un contacto constante con las principales organizaciones del sector para conocer, en cada momento, cuáles son sus necesidades reales.

¿Qué tipo de proyectos están financiando actualmente?

Estamos financiando proyectos muy vinculados a la transformación del sector como son la modernización de sus instalaciones, la mejora de la eficiencia energética, la digitalización y la implantación de nuevas tecnologías. Las inversiones ahora se orientan mucho más a la sostenibilidad, la eficiencia y la experiencia del cliente, lo que implica mayores necesidades de financiación especializada y visión estratégica.

La financiación responsable y cercana que ofrecemos permite que no solo las grandes sino también las pequeñas y medianas empresas —tan importantes en nuestro tejido turístico— tengan acceso a liquidez y recursos para crecer y adaptarse a las nuevas demandas del mercado. No solo somos un socio financiero, somos un aliado estratégico en la construcción de un turismo más competitivo.

Para Grupo Cajamar, la sostenibilidad constituye un eje transversal que guía nuestra forma de hacer banca, por lo que consideramos prioritario impulsar iniciativas que contribuyan al progreso sostenible de los territorios, al fortalecimiento del tejido empresarial y a la transición hacia un turismo más resiliente, inclusivo y respetuoso con los recursos naturales.

¿Cómo ha evolucionado la relación de Cajamar con el turismo en los últimos años?

En Cajamar llevamos años colaborando estrechamente con las empresas turísticas para que alcancen sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Hemos evolucionado hacia una relación más próxima y estratégica, impulsando acuerdos con las principales organizaciones dirigidos a ofrecer condiciones financieras ventajosas, pero también para colaborar conjuntamente en acciones que permitan a sus profesionales identificar oportunidades y anticiparse a los nuevos retos.

Cabe destacar nuestra estrecha relación con la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) con la que desarrollamos proyectos conjuntos para favorecer la modernización de instalaciones, la digitalización, la gestión eficiente de la energía y el agua, y la atracción y retención de talento. Asimismo, junto a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos elaboramos, desde hace años, informes especializados que facilitan el conocimiento sobre el presente y futuro de la industria y su entorno, que sirven de herramientas a los profesionales del sector en la toma de decisiones.

Y esto son solo dos ejemplos de las numerosas colaboraciones que desarrollamos, ya que, por poner un ejemplo reciente, a finales de mayo hemos celebrado una jornada profesional junto a la Asociación Empresarial de Hoteles de Gandía y La Safor. Somos conscientes que para atender sus necesidades es fundamental el contacto directo y personal, por lo que también participamos en foros especializados como Fitur, donde no solo interactuamos en nuestro propio estand sino también compartimos nuestra visión, a través de la presentación de publicaciones y la realización de ponencias y mesas redondas, en las que abordamos temas clave, poniendo el foco sobre los principales ámbitos de desarrollo y los nuevos escenarios.

¿Qué diferencias observa respecto al turismo de hace una década?

El turismo de hoy está más profesionalizado, es más digital y más exigente. Según se desprende de las últimas encuestas publicadas por el INE, nuestro modelo está más diversificado y, aunque el tradicional ‘sol y playa’ sigue teniendo un peso determinante, el turismo cultural está ganando terreno, especialmente en la provincia de Valencia y en la ciudad de València. Y esto es especialmente relevante porque contribuye a la difusión de nuestra cultura e identidad, proyectando una imagen sólida y atractiva en el exterior que genera oportunidades para la captación de talento, inversión y capital extranjero.

¿Qué retos afronta actualmente el sector turístico valenciano?

El principal reto es seguir creciendo en valor, no solo en volumen. Esto implica avanzar en sostenibilidad, optimizar procesos, adaptarse a nuevos perfiles de turistas, seguir mejorando la experiencia del cliente, potenciar la profesionalización, consolidar la desestacionalización y continuar impulsando la innovación para mantener la competitividad.