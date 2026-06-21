El sector inmobiliario debate las claves para ampliar la oferta de vivienda

Cintillo Foro Valencia Real Estate / ED

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los valencianos. El incremento continuado de los precios, la escasez de oferta tanto en compra como en alquiler y las crecientes dificultades de jóvenes y familias para encontrar una vivienda asequible han situado el debate en el centro de la agenda económica y social.

Con el objetivo de analizar las causas de esta situación y plantear posibles soluciones, Levante-EMV celebrará este martes, 23 de junio, una nueva edición del Foro Valencia Real Estate, un encuentro impulsado por Safadi Group que reunirá en la sede del periódico a representantes del sector promotor y constructor, expertos en urbanismo, entidades financieras y responsables públicos vinculados a la vivienda.

Moderado por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, Silvia Tomás, el foro abordará algunos de los principales desafíos que condicionan actualmente el mercado residencial valenciano. Entre ellos, el desequilibrio existente entre una demanda que continúa creciendo y una oferta incapaz de responder al mismo ritmo, una circunstancia que está contribuyendo a tensionar los precios y dificultar el acceso a la vivienda para amplias capas de la población. El encargado de inaugurar la jornada será el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de València, Juan Giner, quien abordará cuestiones como las licencias urbanísticas, el planeamiento y la disponibilidad de suelo.

A continuación tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán el presidente de Aprova, Antonio Olmedo; el presidente de Fevec, Francisco Zamora; el doctor en arquitectura, José María Tomás Llavador; y el CEO de Safadi Group, Kaled Safadi. En ella, los ponentes analizarán por qué se construye menos vivienda de la necesaria y cuáles son los principales obstáculos que frenan el desarrollo de nuevos proyectos. Promotores y expertos debatirán sobre la transformación de suelo, la seguridad jurídica, los plazos administrativos y la colaboración entre administraciones y sector privado como elementos clave para incrementar la oferta.

La vivienda protegida y asequible ocupará igualmente un lugar destacado en la mesa de debate. El foro permitirá examinar el alcance real de iniciativas como el Plan Vive y reflexionar sobre qué condiciones serían necesarias para que los promotores puedan implicarse con mayor intensidad en la generación de vivienda a precios accesibles. La viabilidad económica de estos proyectos, la agilización de trámites y los mecanismos de colaboración público-privada centrarán parte de las intervenciones.

Otro de los asuntos que se pondrán sobre la mesa será la situación del sector de la construcción. La escasez de mano de obra cualificada, el incremento de costes y los retos asociados a la productividad están condicionando la capacidad de respuesta de las empresas. En este contexto, la industrialización, la digitalización y los nuevos sistemas constructivos aparecen como herramientas capaces de acelerar procesos, mejorar la eficiencia y reducir plazos sin comprometer la calidad de las edificaciones.

La reflexión sobre el modelo de ciudad y el crecimiento del área metropolitana constituirá otro de los ejes centrales del encuentro. La necesidad de aprovechar mejor el suelo disponible, impulsar la rehabilitación urbana y planificar el crecimiento de forma coordinada con infraestructuras y transporte público serán algunos de los temas que abordarán los participantes. También se debatirá sobre cómo evitar que la presión de los precios expulse a jóvenes y familias hacia municipios con menores servicios o peor conectividad.

El foro analizará, además, las nuevas fórmulas residenciales que están emergiendo en los últimos años y que buscan responder a cambios demográficos, nuevos modelos de convivencia y demandas habitacionales diferentes. El desarrollo de vivienda eficiente en municipios bien conectados con València, así como otras soluciones adaptadas a distintos perfiles de población, formarán parte de la conversación.

La financiación completará el programa de una jornada que pretende ofrecer una visión integral del problema. El papel de la banca en el impulso de nuevas promociones y en el acceso de los ciudadanos a la vivienda será objeto de análisis en un momento en el que el mercado exige respuestas coordinadas entre administraciones, sector privado y entidades financieras.

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Con la vivienda convertida en uno de los grandes retos de presente y futuro para la Comunitat Valenciana, el Foro Valencia Real Estate aspira a convertirse en un espacio de reflexión y diálogo para identificar soluciones que permitan ampliar la oferta, contener la tensión sobre los precios y facilitar el acceso a un bien esencial para la ciudadanía.