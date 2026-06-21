Tecnología para controlar la ayuda social y las donaciones de alimentos

La tecnológica castellonense Naria ayuda a entidades sociales a distribuir alimentos y donaciones a las personas que lo necesitan de forma clara. El propósito de la compañía es construir un sistema de ayuda social más transparente, eficiente y sostenible. Su plataforma conecta a las entidades sociales, la industria alimentaria y empresas en un ecosistema tecnológico que permite gestionar y dirigir recursos, alimentos y donaciones hacia su destinatario final, las personas que lo necesitan.

Las soluciones de Naria transforman los procesos tradicionales al introducir criterios de transparencia y sostenibilidad. Al digitalizar la logística y las tareas administrativas, se reduce la carga operativa de las entidades sociales, optimiza el uso de recursos y mejora la trazabilidad. Al disminuir costes y evitar duplicidades, las organizaciones dedican más tiempo a la atención directa.

Kilian Zaragozá, CEO de Naria, destaca que la ayuda social requiere estructuras que operen bajo criterios de trazabilidad y rendición de cuentas para multiplicar el impacto. Para asegurar esta transparencia, la plataforma incorpora tecnología blockchain. Este sistema garantiza la trazabilidad total de cada donación desde su origen hasta su destino final, aportando métricas verificables en tiempo real.

Hasta la fecha, Naria ha gestionado más de 58 millones de euros, ha generado 34 millones de raciones de comida y ha evitado la emisión de 2.100 toneladas de CO2, integrando impacto social y sostenibilidad. La compañía colabora de forma directa con organizaciones clave como los Bancos de Alimentos, Acción contra el Hambre, Cáritas y Cruz Roja. Todas estas entidades forman parte del conocido como Tercer Sector. Este término define al conjunto de organizaciones privadas sin ánimo de lucro (como ONGs, fundaciones o asociaciones) que trabajan de forma voluntaria para impulsar el bienestar social, diferenciándose claramente de las entidades públicas del Estado y de las empresas privadas comerciales.

Ingresos recurrentes

El modelo de negocio de Naria está diversificado y orientado a generar ingresos recurrentes. Su base tecnológica está preparada para crecer en volumen de operaciones sin comprometer la eficiencia. Respecto a la ampliación de capital, 470.000 euros proceden del fondo francés Phitrust y de socios actuales, con una valoración previa de 6,07 millones de euros. Además, el Club de Impact Angels sumará una inversión de 70.000 euros. Los fondos se destinarán a consolidar el crecimiento nacional e internacional de la firma, para replicar sus soluciones en Latinoamérica y avanzar por Europa.

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La firma tecnológica ha puesto en marcha una campaña de captación de capital en Bolsa Social (plataforma española de financiación participativa -crowdfunding- y de inversión de impacto, integrada en Goparity). El objetivo es reforzar el crecimiento de su modelo y ampliar el alcance de su plataforma tecnológica.