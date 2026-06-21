Cooperativa Unipro-El Perelló: Guardián de las esencias del tomate valenciano

Imaginen cortar un tomate, sentir cómo el cuchillo se desliza por su piel fina y observar un interior repleto de ‘carne roja’, libre de acidez artificial. Así sabe el de El Perelló. Tal vez por eso lo definen como el ‘caviar rojo’ de l’horta de València. Su calidad excepcional tiene que ver con las raíces. Al cultivarse sobre una franja de arena de playa, a escasos metros del Mediterráneo y junto al parque natural de l’Albufera, las tomateras absorben aguas ligeramente salitrosas. Este peculiar sistema de riego natural es lo que provoca la intrusión marina que se transforma, dentro del fruto, en un potente dulzor y una carnosidad inconfundible.

El tomate es la segunda hortaliza mas consumida del mundo, después de la patata. Hay 10.000 variedades, un 10% de ellas se cultivan en España. La de El Perelló, posiblemente, puede considerarse como una de las mejores de España. El volumen de producción de resulta mucho menor que el de las explotaciones intensivas ubicadas en territorios de Extremadura o Andalucía (sobre todo Almería). Con todo, este privilegiado rincón de l’Horta de València es conocido en muchas partes por la apreciada hortaliza presente en tantos platos.

Cuenta el gerente de la cooperativa Unipro, Pablo Simeón, que el secreto de su éxito radica en la «salinidad de la costa y los suelos arenosos que potencian el sabor y la carnosidad del fruto, aunque también en el método de cultivo de sus agricultores».

Tomates de El Perelló. / M.A. Montesinos

Por eso la cooperativa defiende un modelo de agricultura de proximidad y calidad diferenciada, donde la identidad del producto y su vinculación con el entorno juegan un papel fundamental. Unipro forma parte de l’Associació de Productors i Comercialitzadors de la Tomata Valenciana, entidad sin ánimo de lucro impulsada por la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Unió Llauradora. Su propósito es proteger, investigar y conseguir el distintivo oficial de ‘Calidad CV’ para esta variedad tradicional.

Autenticidad del producto

A través de esta asociación se impulsa la autenticidad del producto, se fomenta la defensa de sus características tradicionales y se trabaja conjuntamente para diferenciar en el mercado un tomate reconocido por su sabor, textura y calidad.

El directivo de la cooperativa destaca la marca ‘Parcs Naturals - Albufera’, a la que Unipro está adherida desde el año 2011. Este distintivo pone en valor la vinculación directa de la producción agrícola con un entorno natural protegido como el parque natural de l’ Albufera, «reforzando aspectos como la sostenibilidad ambiental, la calidad asociada al origen y el compromiso con una producción responsable y respetuosa con el entorno», explica su gerente.

Según el consultor Paco Borrás, en su informe para ‘Valencia Fruits’, a lo largo de los últimos años la superficie de hectáreas plantadas con tomate en España ha tenido solo ligeras variaciones. El total se ha mantenido entre 43 y 47.000 hectáreas, lo cual ha supuesto una producción total que ha oscilado entre los 4 y los 5 millones de toneladas.

De estas producciones, dos tercios son plantaciones directas para la industria, y son cultivos ubicados en Navarra, Extremadura y Sevilla. El resto, 1,5 millones de toneladas, están cultivadas 600.000 a campo abierto y 900.000 en invernaderos, de los cuales el 65% están entre Almería y la costa topical de Granada. El resto se hallan mayoritariamente en Murcia y Canarias, aunque también hay pequeños núcleos de producción en invernaderos en Navarra, Cataluña y la Comunitat Valenciana.

Tomates valencianos, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

«La cooperativa Unió Protectora del Perelló, después de 75 años de actividad, continúa consolidándose como un referente en la producción de tomate en la Comunitat, apostando por un modelo agrícola basado en el origen, sostenibilidad y excelencia del producto», resalta su gerente.

Diversificación

Esta entidad de la economía social, con 50 empleados fijos y generadora de 250 puestos de trabajo indirectos, es proveedora de grandes cadenas regionales de distribución como Consum, Masymas, Family Cash. Acaparan el 60% de su producción. Otra parte de sus ventas se distribuye en el canal de la restauración y los mercados municipales.

«El cambio climático está alterando el ciclo de producción, que arranca a mediados de abril. A finales de agosto se terminaba hace una década la cosecha. En la actualidad, terminará julio y acabaremos la campaña», agrega Pablo Simeón. La firma aglutina una producción anual cercana 800.000 kilogramos de tomate, cantidad algo inferior a la del año anterior y que se distribuye en distintas variedades de cultivo: ‘Tomate Valenciano El Perelló’, ‘Tomate Rosa’, ‘Tomate Bombón’, ‘Tomate Raff’, ‘Tomate Redondo’ y ‘Tomate Pera’.

El 15 % del volumen de ventas de Unipro son tomates y el 85%, verduras orientales como pakchoi, bitter melon, berenjena china, violeta del Perelló y ‘choy sum’, entre otras. En total, produce hasta 80 variedades. Exporta esas hortalizas a países de toda Europa. Y solo un 5% se queda en Madrid, Barcelona y Valencia.

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Más allá del cambio climático, del aumento de los costes energéticos y logísticos, también preocupa la plaga de la ‘Tuta absoluta’, que acecha más debido a las elevadas temperaturas. Tratamientos fitosanitarios y lucha biológica no faltan entre los productores de esta cooperativa, que gestiona unas 16 hectáreas de superficie, repartidas también en localidades de la Ribera como Sueca y Cullera.