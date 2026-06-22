La Comunitat Valenciana y Marruecos exploran nuevas oportunidades de inversión y crecimiento

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana han celebrado hoy el encuentro empresarial "Explorando Marruecos: claves para invertir y crecer en África desde la Comunitat Valenciana", una jornada centrada en las oportunidades comerciales y de inversión en Marruecos y en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos territorios, según ha informado la patronal en un comunicado.

En 2025, las exportaciones de la Comunitat Valenciana a Marruecos alcanzaron los 854 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron a cerca de 560 millones de euros. Marruecos se ha consolidado como el cuarto mercado cliente de la Comunitat fuera de la Unión Europea y el décimo proveedor extracomunitario. Además, más de 600 empresas valencianas exportan regularmente al mercado marroquí, lo que refleja la intensidad y madurez de unos vínculos comerciales que no han dejado de fortalecerse en los últimos años.

La jornada inaugurada por el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, y el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha reunido a representantes institucionales, organizaciones empresariales y empresas valencianas y marroquíes con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio, nuevas alianzas empresariales y nuevos proyectos compartidos.

Lafuente

El presidente de la CEV ha afirmado que “la proximidad geográfica y los profundos vínculos que unen a Marruecos y a la Comunitat Valenciana nos sitúan en una posición privilegiada para seguir fortaleciendo nuestras relaciones económicas y empresariales. Compartimos un espacio mediterráneo común, conexiones logísticas de primer nivel y una creciente complementariedad entre nuestros tejidos productivos que abre nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento para ambas partes”.

En la misma línea, el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, ha destacado que “tenemos que lograr incrementar la competitividad con cadenas de suministro estables y Marruecos es una oportunidad para ser más competitivos. Para nosotros es esencial no solo como socio estratégico, sino como líder africano que nos permite llegar a otros mercados”.

Adolfo Utor, presidente de Baleària, primero por la izquierda, durante una de las sesiones / Levante-EMV

Por su parte, el Ministro de Industria y de Comercio del Reino de Marruecos, Ryad Mezzour, ha asegurado que “hay muchas oportunidades para empresas de Valencia en Marruecos y para empresas marroquíes en esta dinámica región de Valencia”. En este sentido, el ministro marroquí ha señalado que se trata de “dos economías complementarias con un porvenir común muy interesante, con autopistas del mar que se construyen entre los dos países” y ha apuntado a València como “la puerta de Europa con un puerto muy dinámico”.

La apertura ha contado además con las intervenciones de Clemente González Soler, copresidente de Cemaes; Adil Rais, copresidente de Cemaes y representando a la Cegem; Karima Benyaich, embajadora de Marruecos en España y Marián Cano, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, quien ha destacado las fortalezas del tejido productivo valenciano, al que ha definido como uno de los ecosistemas industriales más diversificados del sur de Europa. En este sentido, ha recordado el liderazgo de la Comunitat Valenciana en sectores como la cerámica, el mueble, el textil hogar, la piedra natural, la agroalimentación, la industria química y del plástico, así como su capacidad de innovación en ámbitos como la movilidad y la automoción.

Experiencias

Durante el encuentro se han analizado las principales características del entorno económico marroquí, los instrumentos de apoyo a la inversión extranjera y las oportunidades que ofrece el mercado para las empresas valencianas en distintos sectores estratégicos gracias a las aportaciones de Adil Chennouf, Director General Rama Territorial del Organismo marroquí de apoyo a la inversión extranjera CDG; Hasna Benyaich, Directora de Operaciones y Gestión de Zonas de Tanger Med Zones; Hatim El Khatib, Fayçal ELKHATIB et associés SCPA; y Fadoua Ouallal, Jefa del departamento Coordination & Support Investment de AMDIE.

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Asimismo, se han presentado experiencias de compañías españolas implantadas en Marruecos. En concreto, Adolfo Utor, presidente de Balearia; Carlos Mulero, director General de Erum Maroc Grupo Erum; y Juan Antonio Vidal, Director InCom Composites; han compartido sus casos de éxito y las claves de su proceso de internacionalización.