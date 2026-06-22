El Gobierno autoriza la línea eléctrica clave para la gigafactoría

El Gobierno acaba de autorizar una línea eléctrica fundamental para la gigafactoria de Volkswagen en Sagunt y la industria de Castellón.El BOE publica hoy la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que otorga a Red Eléctrica la Autorización Administrativa para la línea de 400 kV La Plana-Morella.

Este nuevo eje estructural del sistema eléctrico es imprescindible para reforzar la fiabilidad y seguridad del suministro de la gigafactoría y de la industria Castellón. Y está previsto que entre en operación en diciembre de 2028.

La infraestructura vertebrará el norte de Valencia y Castellón para garantizar la viabilidad de su desarrollo industrial, a través de la descarbonización de sectores productivos tan relevantes a nivel local como el sector cerámico, la atracción de nuevos proyectos y la producción de combustibles verdes, según fuentes del Miteco.

El proyecto consiste en la ejecución de una línea aérea nueva de transporte de energía eléctrica a 400 kV, en doble circuito, que conectará las subestaciones de La Plana (Almassora) y Morella. La línea tiene una longitud total de 86,94 kilómetros. El trazado discurre íntegramente por Castellón.

Tras la puesta en servicio de la línea se desmantelará la línea actualmente existente entre Morella y La Plana (Almassora), cuya aprobación de cierre acaba de ser también autorizada por el Miteco, el 3 de junio de 2026. La nueva línea, cuenta con un 25 % de apoyos menos que la que se desmantelará así como con una mayor integración paisajística.

Gigafactoría

La gigafactoría de Volkswagen empezar a fabricar a finales de diciembre y producirá durante el arranque de su actividad celdas para 204.000 coches al año. La planta tiene una capacidad de producción en su primera fase de 55.000 celdas al día. Las celdas de la gigfactoría serán para los coches eléctricos que el grupo va a producir en Martorell (Barcelona), Landaben (Pamplona) y Palmela (sur de Portugal).

Volkswagen espera que PowerCo, su filial de baterías, cubra alrededor del 50 % de la demanda de celdas unificadas (estándar) dentro del grupo, mientras que la otra mitad será suministrada por proveedores externos. Las celdas unificadas de Sagunt serán de Litio-Fosfato-Hierro.

La primera fase de la gigafactoría tendrá una capacidad de producción anual de hasta 20 GWh a la que se sumarán otros 20 GWh en una segunda fase, que en principio debe estar operativa en el año 2028, aunque los planes pueden cambiar en función de la demanda. En ese momento, la capacidad de producción subirá a celdas para más de 400.000 vehículos eléctricos al año.