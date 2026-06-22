Los talleres piden ayudas para adaptar su negocio al coche eléctrico

Los talleres de reparación de automóviles quieren que la administración valenciana les ayude a adaptarse a la nueva movilidad, que supone la progresiva expansión del coche eléctrico a la par que estos conviven con los de combustión y los híbridos. Son tecnologías diferentes y requieren equipamientos múltiples para poder atender las reparaciones.

La patronal del metal Femeval y las asociaciones de talleres de reparación de automóviles de Valencia (Fevauto), Alicante (Atayapa) y Castellón (Astrauto) se han reunido con la Dirección General de Industria de la Generalitat para pedir esas ayudas, además de medidas específicas contra el intrusismo profesional y los talleres alegales, según han informado estas entidades en un comunicado.

Esfuerzo

La nota apunta que "la actividad de los talleres de reparación de vehículos requiere de un mayor esfuerzo inversor en maquinaria, equipamiento, formación y tecnología por las características de un parque automovilístico cada vez más complejo y electrificado. Además, de la modernización de los talleres depende la seguridad vial. Con la nueva movilidad, el equipamiento de los talleres es diferente y han de adaptarse técnicamente y en muy corto espacio de tiempo; en caso contrario, no podrán atender a los nuevos tipos de vehículos que ya circulan por nuestras calles, y se verán abocados al cierre".

Un taller en una imagen de archivo / JM LOPEZ

En cuanto al intrusismo, las citadas asociaciones han propuesto a la Generalitat recuperar un sistema de identificación más detallado para los talleres autorizados, de modo que la placa acreditativa no solo certifique su autorización, sino que también especifique los servicios y trabajos que cada establecimiento está habilitado para realizar.

Nuevo troquelado

Asimismo, han planteado instaurar de nuevo el troquelado oficial que acreditaba la autenticidad de estas placas. Según han explicado los representantes empresariales, esta medida "contribuiría a dificultar la falsificación de distintivos, reforzar el control sobre actividades irregulares y ofrecer mayores garantías a las personas consumidoras". En esta misma línea, se ha solicitado el respaldo de la Generalitat a las propuestas de modificación del Real Decreto que regula la actividad de los talleres y que actualmente están consensuando las patronales nacionales del sector.

Cualificación

Entre las medidas planteadas se encuentran la exigencia de una cualificación mínima para ejercer la actividad y la recuperación de la figura del responsable de taller, dos elementos que contribuirían a combatir el intrusismo y garantizar la profesionalización del sector. Asimismo, la reforma contempla la digitalización de los trámites administrativos, con el objetivo de adaptar la regulación a la realidad actual de los talleres y agilizar la gestión de los procedimientos.

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Según Femeval, "la Generalitat ha mostrado su respaldo a las medidas dirigidas a combatir el intrusismo profesional. En cuanto a las ayudas específicas para el sector, la Administración se compromete a analizar su viabilidad".