Valenciaport negocia el plan de 904,2 millones de inversiones con el Gobierno

Puertos del Estado ha comenzado ya las reuniones con las 28 autoridades portuarias del sistema estatal para preparar y definir los planes de empresa de 2027, unos documentos que marcarán los objetivos de gestión, las inversiones previstas y las principales actuaciones de los puertos españoles durante los próximos años, que ascienden a unos 7.000 millones de euros. La Autoridad Portuaria de València (APV) tiene asignada una inversión de 904,2 millones de euros para el período inversor del quinquenio. Dentro de este marco a largo plazo, la partida destinada a la terminal de contenedores norte asciende a unos 542 millones de euros, cuya obra principal -que lleva a cabo la UTE formada por Acciona, Bertolín y Jan de Nul- se prevé que continúe ejecutándose durante los próximos ejercicios.

Los encuentros, presididos por el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, sirven para analizar y coordinar los proyectos de cada puerto, sus presupuestos y sus planes de inversión, con el objetivo de que estén alineados con la estrategia general del Gobierno para el sistema portuario.

Distribución

Las inversiones que prepara la APV en los recintos de València, Sagunt y Gandia se distribuyen en varias áreas clave. La primera es infraestructuras (628,7 millones de euros), seguida por la sostenibilidad y electrificación (171,5 millones), accesos viarios y ferroviarios (76,7 millones de euros), integración puerto-ciudad de València (14 millones) y digitalización y seguridad (13,3 millones).

Una vez concluidas las reuniones, Puertos del Estado elaborará la propuesta de inversión total del sistema portuario de titularidad estatal. «El objetivo es garantizar un desarrollo portuario sostenible, eficiente y coordinado», según fuentes del ente público.

Consejo rector

Los planes de empresa, que posteriormente se elevarán al consejo rector para su aprobación, incluyen también la estructura de personal y oferta de empleo, y asuntos clave de explotación portuaria, como los planes de protección o los pliegos de servicios portuarios. Además, también deben ir acompañados de una memoria de sostenibilidad de acuerdo con la metodología aprobada por Puertos del Estado.

Cuando concluyan las reuniones con las 28 autoridades portuarias, Puertos del Estado elaborará la propuesta de presupuesto de inversión total del sistema portuario de titularidad estatal, que incluirá capítulos funcionales relevantes, tales como las infraestructuras portuarias, sostenibilidad, accesos o seguridad, así como los objetivos estratégicos y la previsión de evolución de los tráficos.

Noticias relacionadas

Ya en los planes de empresa 2026 se presupuestaron cantidades importantes de inversión pública por un valor de los citados 7.000 millones de euros en el próximo quinquenio, que se actualizarán al calendario de evolución de los distintos proyectos en este nuevo plan de empresa 2027 de los grandes puertos españoles, en lo que representa un segundo gran ciclo inversor de los puertos españoles tras el llevado a cabo en la primera década del presente siglo, y que permitirá adaptar los puertos españoles a los grandes retos de futuro derivados de la situación geopolítica y económica mundial.

Proyecto de construcción del centro de recarga eléctrica para camiones de Prologis, cerca de Valenciaport. / Levante-EMV