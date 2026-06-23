Los inversores toman posiciones en el campo valenciano ante la parálisis del mercado de la vivienda

Las fincas rústicas despiertan cada más el interés de los inversores del sector inmobiliario ante el frenazo en lo que va de año de la vivienda urbana. Así, el mercado del suelo en núcleos rurales en España se mantiene como uno de los activos inmobiliarios más dinámicos del país, con la Comunitat Valenciana volviendo a liderar la compraventa de explotaciones y activos ubicados en dichos ámbitos geográficos. Según los datos provisionales de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a abril de 2026, las compraventas de fincas rústicas subieron un 6,8% respecto al mismo mes de 2025, hasta las 14.298 operaciones, mientras que las de vivienda cayeron un 1,8%.

Por autonomías, Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha volvieron a liderar la compraventa de fincas rústicas en abril de 2026, aunque con menor peso conjunto que en marzo. Estas cuatro autonomías suman 7.929 compraventas, el 55,5% del total nacional: 2.124 compraventas en Andalucía (−3,5% interanual), 1.784 en Castilla y León (−5,4%), 2.051 en la Comunitat Valenciana (+24,8%) y 1.970 en Castilla-La Mancha (+5,2%).

Propietarios

Esta tendencia confirma lo que ya apuntaba la última encuesta de Cocampo, realizada entre abril y mayo de 2026 a una muestra de más de 600 propietarios y compradores de fincas: el mercado vive un momento de alta rotación, con un 46% de los propietarios que se plantea vender a corto o medio plazo y un 43% que prevé comprar. El compromiso con la sostenibilidad, de hecho, entra ya en el top 5 de los factores de decisión de compra, citado por el 22% de los encuestados. Esa rotación no parece estar viviendo el mercado de la vivienda, que acumula un descenso del 2,4% desde el inicio del año.

Evolución de las compraventas de fincas rústica en la última década / Levante-EMV

El perfil del comprador también está cambiando. La encuesta de la citada empresa distingue dos perfiles con objetivos opuestos: quienes buscan rentabilidad agrícola o ganadera y quienes compran una finca de recreo sin más ambición que el disfrute personal o familiar; un 44% se queda en un punto intermedio, donde manda el uso recreativo pero la actividad productiva no debe suponer un gasto. A esto se suma una tendencia a transformar lo que ya se tiene: el 20% de los propietarios prevé invertir en mejorar o modernizar su finca en los próximos dos o tres años, y un 22% se plantea proyectos de energías renovables, agricultura regenerativa o créditos de carbono.

Intención de compra y venta de fincas rústicas. 2026 / Levante-EMV

Según Regino Coca, consejero delegado de Cocampo, "parte de este interés" se debe a que «cada vez vemos más compradores que ven la tierra como un refugio frente a la inflación y la subida de tipos: uno de cada cuatro nos dice que ese es su principal motivo para comprar». En su opinión, "los datos de abril confirman la fortaleza estructural del suelo rústico, un segmento que se consolida como alternativa de inversión y de vida frente a un mercado de vivienda que continúa a la baja".

Finca rústica, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Las mayores subidas en términos anuales tuvieron lugar en Aragón (+57,9%), Comunitat Valenciana (+24,8%), País Vasco (+24,1%) y Baleares (+12,2%). En el lado opuesto, las caídas interanuales más acusadas se registraron en Navarra (−19,0%), Cantabria (−8,1%) y Castilla y León (−5,4%), lo que confirma que el crecimiento del mercado rústico no es homogéneo: convive con descensos puntuales incluso en comunidades de fuerte tradición agraria.

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Herencias, en retroceso

Las transmisiones por herencia de fincas rústicas descendieron un 1,3% interanual en abril, hasta las 14.207 operaciones. Castilla y León continúa concentrando el mayor volumen, con 3.164 herencias, seguida de Andalucía (1.665) y la Comunitat Valenciana (1.437). Por territorios, los mayores repuntes se registraron en Cantabria (+29,6%), Asturias (+23,1%) y Aragón (+18,6%), mientras que La Rioja (-34,0%), Madrid (-31,7%) y Castilla-La Mancha (-30,3%) protagonizaron los descensos más pronunciados.