El Consell lleva a Bruselas la batalla del campo contra la competencia desleal

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha reclamado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea reciprocidad para que los productos agroalimentarios importados cumplan las mismas reglas que se exigen a los agricultores y ganaderos europeos. Barrachina, que ha participado en el Consejo en el marco del turno de representación autonómica que ha ejercido la Comunitat Valenciana durante este semestre, ha defendido la posición común de las comunidades autónomas sobre igualdad de trato y reciprocidad de los productos agroalimentarios importados a la Unión Europea, impulsada por la Comunitat Valenciana con aportaciones de otros territorios.

Barrachina ha señalado que “Europa no puede exigir cada vez más al productor europeo y permitir al mismo tiempo la entrada de productos que no cumplen los mismos estándares ambientales, sanitarios, fitosanitarios, de bienestar animal y de seguridad alimentaria”. Así, el posicionamiento común reclama que ningún producto agroalimentario procedente de terceros países pueda acceder al mercado europeo sin cumplir las mismas exigencias que se aplican a los productos europeos.

Cláusulas espejo

En concreto, plantea cláusulas espejo obligatorias y verificables en los acuerdos comerciales, el refuerzo de los controles en frontera, más auditorías en países terceros, inspecciones físicas y muestreos en origen, trazabilidad digital completa, sistemas de alerta rápida y salvaguardas comerciales ágiles ante incumplimientos reiterados. Barrachina ha subrayado que “defender la agricultura valenciana y española en Europa significa defender controles reales, etiquetado claro y las mismas reglas para todos”.

“El consumidor tiene derecho a saber qué compra, de dónde viene y cómo se ha producido. Y el agricultor tiene derecho a competir sin trampas”, ha añadido. Asimismo, el conseller ha advertido de que las importaciones que no cumplen los mismos requisitos “ponen en riesgo la viabilidad del sector agrario europeo y rompen la igualdad en el mercado interior”. El posicionamiento común también reclama reforzar la vigilancia preventiva ante la entrada de plagas y enfermedades, armonizar los límites máximos de residuos con el régimen europeo de sustancias activas y activar mecanismos de reacción rápida cuando se detecten riesgos sanitarios, fitosanitarios o incumplimientos reiterados.

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Durante el Consejo, los ministros han abordado también la situación de los mercados, las medidas de apoyo al sector ante el encarecimiento de los fertilizantes, la futura PAC posterior a 2027 y el avance de diferentes expedientes legislativos vinculados a la agricultura europea. Barrachina ha defendido que la respuesta europea debe ser “ágil, útil y adaptada a la realidad de las explotaciones”, especialmente en un contexto marcado por el aumento de los costes, la volatilidad de los mercados y la necesidad de garantizar la continuidad de la actividad agraria. Barrachina ha destacado que “la Comunitat Valenciana ha ejercido esta representación con responsabilidad, ambición y vocación de utilidad para todo el campo español”.