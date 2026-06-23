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El Ibex 35 cede en la apertura y vuelve a situarse por debajo de los 19.500 puntos mientras cae el petróleo

El selectivo español retrocede un 0,27% al inicio de la jornada, afectado por la evolución del mercado energético y las caídas en Asia y Europa

Archivo - Refinería de petróleo.

Archivo - Refinería de petróleo. / Marijan Murat/dpa - Archivo

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EP

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una caída del 0,27%, hasta los 19.490 puntos, lo que le ha llevado a perder momentáneamente la cota histórica de los 19.500 enteros conquistada en la jornada anterior. No obstante, pocos minutos después de la apertura, el selectivo moderaba los descensos y recuperaba ese nivel, al situarse en torno a los 19.503 puntos.

El petróleo, en el foco

La jornada arranca marcada por la evolución del mercado energético. El precio del petróleo registraba descensos después de que Estados Unidos anunciara una autorización temporal de dos meses para la producción, comercialización y venta de crudo y derivados de origen iraní, en el marco de las negociaciones que mantiene con Teherán con la mediación de Pakistán y Qatar.

En este contexto, el barril de Brent, referencia en Europa, retrocedía un 1,4% y se situaba en los 76,8 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía un 1,3%, hasta rondar los 73 dólares por barril.

Duro Felguera y Escrivá, en la agenda del día

En el plano empresarial, Duro Felguera comunicó la ejecución de una reducción de capital para compensar pérdidas, acompañada de una ampliación de capital superior a los diez millones de euros. La operación se enmarca en el plan de reestructuración acordado por la compañía en octubre de 2025.

Por su parte, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, comparece este martes ante la Comisión de Economía del Congreso para presentar el informe anual correspondiente a 2025.

Entre los valores más bajistas del Ibex en los primeros compases de la sesión destacaban Acerinox, con una caída del 2,52%, y Sacyr, que retrocedía un 2,51%. En el lado contrario, Iberdrola lideraba las ganancias con un avance del 0,4%, seguida de Naturgy (+0,14%) y Repsol (+0,1%).

Las principales plazas europeas también cotizaban en negativo. Fráncfort encabezaba las pérdidas con un descenso del 1,2%, mientras que París y Londres se dejaban alrededor de un 0,6%.

El tono vendedor se extendía asimismo a Asia, donde los mercados acusaban las caídas registradas por las tecnológicas en Wall Street. El Nikkei japonés cerró con una caída del 3,5%, mientras que el índice de Shenzhen perdió cerca de un 1,5%. En Corea del Sur, el Kospi retrocedió más de un 9%, y el Hang Seng de Hong Kong cedió un 2%.

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En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años se relajaba hasta el 3,407%, mientras que en el mercado de divisas el euro permanecía prácticamente estable frente al dólar, con un tipo de cambio de 1,1424 dólares.

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