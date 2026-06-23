Juan Roig, el empresario mejor valorado de España por octavo año consecutivo

Juan Roig (Mercadona), Ana Botín (Santander) y Amancio Ortega (Inditex) lideran la lista de los 100 líderes empresariales con mejor reputación en España, según un estudio de Merco, el 'Monitor Empresarial de Reputación Corporativa'. El presidente de la cadena de supermercados valenciana, líder en el sector de la distribución comercial en España, revalida la primera posición por octavo año consecutivo. La hija de Amancio Ortega, Marta, e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), completan los cinco empresarios de las 200 mercantiles con mejor reputación corporativa en España.

Por detrás se encuentran Josu Jon Imaz (Repsol), Pablo Isla (Nestlé), Isidre Fainé (Fundación la Caixa), Gonzalo Gortázar (Caixabank) y Antonio Huertas (Mapfre), que cierran la lista de los diez líderes con mejor reputación en España. Los primeros 15 puestos los completan Óscar García Maceiras (Inditex), Florentino Pérez (Grupo ACS), Dolores Dancausa (Bankinter), Gabriel Escarrer (Meliá) y José Ignacio Goirigolzarri (ex presidente de Caixabank).

En dicho índice, en el que se sitúan 27 mujeres, dos menos que el pasado año, han irrumpido Alejandro Oñoro (Grupo Social Once), Gloria Ortiz (Bankinter), Juvencio Maeztu (Ikea), Carl Aaby (Ikea), Cristina Álvarez (El Corte Inglés), Carlos Jaureguizar (Sanitas), Ricardo Álvarez (Dia) y José Vicente de los Mozos (ex Indra).

Las empresas y los líderes son evaluadas teniendo en cuenta criterios como los resultados económicos, la capacidad de innovación, la gestión del talento, el comportamiento ético y la responsabilidad corporativa.

Por empresas

El ranking de empresas 2026 está formado por Inditex (1º), Mercadona (2º), Grupo Social Once (3º), Repsol (4º), Iberdrola (5º), Caixabank (6º), BBVA (7º), Mapfre (8º), Santander (9º) y Coca-Cola (10º). En este contexto, Merco presentó por primera vez un análisis de la percepción de las empresas en la IA generativa, a través de una plataforma de reputación generativa que permite evaluar y detectar las diferencias entre la percepción de la IA y la percepción real de los expertos. De esta manera, el estudio incorpora una nueva dimensión de análisis adaptada a los retos del entorno digital actual.

Juan Roig, en el centro de innovación de Paterna, el pasado mes de marzo. / JM LOPEZ / LEV

En palabras del CEO de Merco, José María San Segundo, "Merco ha mantenido sus principios éticos fundacionales y sigue yendo aún más allá: nuestra apuesta ha sido y es tener la mejor y más amplia metodología de todos los monitores y asumir los compromisos éticos más exigentes y comprobables en todo el mundo”. Además, el evento contó con una mesa redonda 'La ecuación reputacional: comunicación, marca e influencia', donde participaron Jorge Aliende Rodríguez, director general de APR, Joaquín Mouriz Costa, presidente de Dircom; Pablo López Gil, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas, y Amalia Pelegrín Martínez-Canales, directora general de Multinacionales con España.

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Capacidad de análisis

Merco ha incrementado por tercer año consecutivo la capacidad de análisis al pasar la evaluación de 100 a 200 empresas. La 26º edición de Merco Empresas ha contado con la participación de 1.634 directivos de grandes empresas, 719 expertos del mundo empresarial (84 analistas financieros, 71 periodistas de información económica, 87 catedráticos del área de empresa, 117 responsables de ONG y entidades sociales, 72 responsables de sindicatos, 77 responsables de asociaciones de consumidores, 110 miembros de ‘Gobierno’ y 101 'social media managers'), 53.020 participantes de Merco Talento (trabajadores, estudiantes universitarios, antiguos alumnos de escuelas de negocio, catedráticos de universidad y escuelas de negocio, responsables de recursos humanos, expertos 'headhunters', miembros de sindicatos y ciudadanos) y 9.311 ciudadanos (Merco Sociedad). Junto a estas evaluaciones se realiza también un análisis en el ámbito digital de las empresas (Merco Digital e IA) con un total de 1.048.936 menciones analizadas y una comparación de estrategias e indicadores objetivos de 80 empresas.