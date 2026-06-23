Once firmas valencianas, entre las 100 empresas medianas que más crecen

Once compañías de la Comunitat Valenciana figuran en el Top 100 de empresas medianas españolas líderes en crecimiento, según la actualización de 2026 del ranking elaborado por la Fundación Afi Emilio Ontiveros. Esta actualización responde al compromiso adquirido en 2025 con la publicación del estudio 'Radiografía del tejido empresarial español: en busca del crecimiento', que incluía por primera vez el escalafón de las 100 empresas medianas líderes en crecimiento y anunciaba su actualización anual, según ha informado la entidad en un comunicado.

Con 11 empresas, la Comunitat Valenciana es la tercera comunidad autónoma más representada del ranking, por detrás de Madrid y Cataluña, aunque reduce su presencia en dos compañías respecto a la edición de 2025. Mantiene presencia en sectores tan diversos como la salud, la industria, el comercio, la alimentación y los servicios. El ranking identifica, sobre una base de cerca de 9.000 empresas medianas activas desde 2008, a las 100 con mayor crecimiento acumulado de ingresos.

Empresas

Las empresas de la Comunitat Valenciana que forman parte del Top 100 son: Ambulancias Ayuda SL, Chemajos SL, Componentes Eléctricos Mercaluz SA, Foods and Services SL, Frumesa SL, Geotiles SLU, Muebles Azor SA, Nexiapharma SL, Power Electronics España SL, Ripay SA y Torreviñas Sociedad Limitada Unipersonal.

En un análisis general, las 100 compañías del ranking han duplicado su facturación entre 2019 y 2024 —de 7.174 a 14.083 millones de euros en conjunto— y han creado 22.467 empleos netos en cinco años. Sus plantillas crecieron de 53.225 a 75.692 personas. El crecimiento medio anual de ingresos fue del 17,5 % y en 2024 alcanzaron su mayor nivel de rentabilidad histórica, con un ROA mediano del 8,5 %.

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Productividad

La novedad más relevante de esta edición es la aceleración de la productividad: los ingresos por empleado crecieron a un 10,7 % anual entre 2019 y 2024, casi el doble del ritmo histórico, y los salarios también subieron. Por cada euro destinado a costes laborales, estas empresas generan hoy un 30 % más de ingresos que hace cinco años. Además, mantienen "una política financiera prudente: la deuda financiera apenas representa el 8,2% del activo total. Crecen, invierten y se financian en su mayor parte con recursos propios", según la Fundación Afi Emilio Ontiveros.