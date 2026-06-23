La valenciana Attypics Photonics impulsa con el apoyo del Gobierno una planta de desarrollo de microchips

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy una inversión estatal de 24,5 millones en la empresa valenciana Attypics Photonics para el desarrollo de una planta de microchips fotónicos. La empresa es de la familia Gómez-Trenor, que inyectará 25,5 millones para el proyecto. En la primera fase trabajarán cien personas. Hay una segunda fase prevista con una inversión global de 200 millones y otros trescientos empleos en Paterna.

El objetivo es impulsar un laboratorio que trabajará directamente para las fábricas y que prestará servicios de investigación, desarrollo, prototipado, integración y fabricación de circuitos integrados fotónicos para semiconductores, según fuentes conocedoras del proyecto. El Ejecutivo apuesta por el proyecto valenciano por el ecosistema de la industria del microchip desarrollado con el apoyo de la Universitat Politécnica de València.

La Comunitat Valenciana ocupa una posición privilegiada en el sector al concentrar el 60 % de la investigación y el diseño industrial español de microchips y semiconductores, así como un 50 % de los trabajadores especializados en microelectrónica y un 60 % en fotónica integrada, con más de 600 empleos de alta cualificación.

El Consejo de Ministros tiene previsto autorizar al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para que canalice la inversión a Attypics Photonics, un proyecto que surge de la Infraestructura Científica y Tecnológica Singular Micronanofabs-NTC de la Politècnica, con más de 15 años de experiencia en servicios de fabricación de chips fotónicos.

Potencial valenciano

Las investigaciones y capacidades industriales valencianas en el campo de la fotónica han demostrado ser fundamentales para la siguiente generación de microchips, para hacerlos más rápidos, más eficientes y más sostenibles, según las mismas fuentes.

El apoyo del Estado se realizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), instrumento público de inversión tecnológica dependiente del Ministerio de Transformación Digital, y que colaborará en esta operación con Baladre Capital, sociedad privada valenciana que participará con el 51 % frente al 49 % de la SETT.

Dos fases

La previsión es alcanzar los 200 millones de euros en un segundo período de desarrollo, con el objetivo de sentar las bases de un gran ecosistema fotónico en Valencia.

En la primera fase, Attypics desarrollará su actividad en unas nuevas instalaciones con 1.240 metros cuadrados de salas limpias (también conocidas como blancas o secas), y que generarán un centenar de puestos de trabajo directos. El proyecto en su conjunto contempla la construcción de 7.502 metros cuadrados de salas limpias en sus instalaciones definitivas, ubicadas en Paterna. En esta segunda fase, se crearán otros 300 empleos de alta cualificación y cerca de un millar de indirectos derivados de su actividad.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, observa la sala blanca de la Universitat Politècnica de València, en una visita en mayo. / Levante-EMV

Las mismos fuentes conocedoras del proyecto subrayan que el impulso de la SETT supone "el espaldarazo definitivo para que Attypics pueda erigirse como una iniciativa privada única en España que contribuya directamente al objetivo de soberanía estratégica en semiconductores, en el ámbito I+D y de la producción real. Este proyecto es pionero en disponer de capacidades en materiales emergentes que representan la siguiente generación tecnológica de los semiconductores fotónicos".

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Uno de los principales propósitos es que esta empresa valenciana se convierta en referente privado "Lab-to-Fab" ((del laboratorio a la fábrica) en fotónica. Así, Attypics podrá estar lista para fabricar obleas de 200 y 300 milímetros, posicionándose como un actor relevante en el ecosistema europeo de semiconductores.