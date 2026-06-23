ValgrAI reúne a líderes mundiales de la Inteligencia Artificial en el VSCF 2026.

València acogerá los próximos 2 y 3 de julio de 2026 una nueva edición del ValgrAI Scientific Council Forum (VSCF 2026), el encuentro de referencia en Inteligencia Artificial de la Comunitat Valenciana, organizado por ValgrAI en la Universitat Politècnica de València (UPV). El evento, que se celebrará en el Paraninfo de la UPV durante su primera jornada y continuará con el X Encuentro de la UMI en la ETSINF el día 3, será de acceso libre previa inscripción y contará, además, con emisión en streaming, consolidando su vocación abierta y su proyección internacional.

El VSCF se ha posicionado en sus anteriores ediciones como un espacio clave de conexión entre investigación, empresa y sociedad, reuniendo a expertos y expertas de prestigio internacional, personal investigador, profesionales del sector tecnológico y estudiantes para analizar los avances más recientes en inteligencia artificial y su impacto en sectores estratégicos. En esta edición, el foro vuelve a situar a la Comunitat Valenciana en el mapa global de la IA con un programa de alto nivel que combina conocimiento científico, aplicaciones prácticas y debate estratégico.

Uno de los grandes atractivos del VSCF 2026 será la participación de destacados referentes internacionales que protagonizarán las ponencias magistrales (keynotes). Entre ellos, se encuentra Virginia Dignum (Umeå University), reconocida mundialmente por su trabajo en ética de la inteligencia artificial, que abordará los retos de construir un futuro tecnológico responsable; José María Azorín (Universidad Miguel Hernández), referente en neurotecnología, quien presentará avances en interfaces cerebro-máquina aplicadas a la rehabilitación; y Hiroaki Kitano, Chief Technology Officer y Senior Executive Vice President de Sony Group Corporation, que ofrecerá una visión única sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la investigación científica a nivel global. Estas intervenciones situarán el foro en el centro del debate internacional sobre el futuro de la IA.

Junto a estas sesiones principales, el programa incluirá intervenciones de personal investigador vinculado a ValgrAI, que presentará resultados de investigación de vanguardia, así como la participación de empresas líderes como S2 Grupo, Pangeanic, Nunsys, Veolia o Idrica, que compartirán casos reales de aplicación de la inteligencia artificial en ámbitos como la industria, las smart cities o la gestión del agua. El foro se completará con un panel de debate del Scientific Council de ValgrAI formado por Ramón López de Mantaras, Tom Diettericht, Virginia Dignum y Hiroaki Kitano, en el que se abordarán cuestiones clave sobre el desarrollo y el impacto de los modelos de IA en la actualidad.

Además, esta edición cuenta con el apoyo de Pangeanic, Veolia, Idrica, S2 Grupo, Balearia, Valencia Innovation Capital, Sh Valencia Palace y Pentec, que han querido sumarse a esta destacada cita con la investigación e innovación en Inteligencia Artificial.

El ValgrAI Scientific Council Forum no solo ofrece una visión de las tendencias más avanzadas en inteligencia artificial, sino que se configura como un espacio dinámico para la generación de sinergias, donde confluyen universidad, empresa y administración pública. Este enfoque lo convierte en una cita imprescindible tanto para perfiles especializados como para todas aquellas personas interesadas en comprender el alcance y las oportunidades de la IA.

Las inscripciones para asistir al VSCF 2026 ya están abiertas y pueden realizarse a través de la web oficial del evento. La participación es gratuita, aunque el aforo es limitado, por lo que desde la organización se recomienda formalizar la inscripción con antelación para asegurar plaza.

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Más información e inscripciones: https://valgrai.eu/events/valgrai-scientific-council-forum-2026/