AVA denuncia ataques mortales de buitres a ovejas durante el parto

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha denunciado una "escalada" de los ataques de buitres a ganado vivo, sobre todo en un momento de especial vulnerabilidad como es la época de partos, que acecha la viabilidad de las explotaciones ganaderas. El último ataque sucedió en una granja de Aras de los Olmos, en la comarca valenciana de Los Serranos, "donde los buitres mataron una oveja que acababa de dar a luz y, posteriormente, cuando el pastor fue a vigilar otro rebaño, también se comieron el cordero recién nacido", según un comunicado de la organización.

El ganadero afectado, Óscar Morales, que es asociado de AVA-Asaja, afirmó que los buitres "devoran las ovejas en apenas tres minutos de modo que al depósito de animales muertos solo podemos llevar los huesos", y recordó que no es el primer ataque que sufre, ya que hace un año ya mataron a 12 corderos. "Cuando vino el técnico de la Conselleria de Medio Ambiente a peritar, los buitres solo habían dejado tres cadáveres porque los otros se los habían comido por completo, y de los tres solo certificó que los buitres habían matado uno", explica.

Añade que el pedir la indemnización "también resultó un proceso farragoso, con muchos trámites burocráticos", y la cuantía establecida "no contempló otras pérdidas indirectas como el estrés, los abortos, los daños por aplastamiento de las ovejas o los gastos de la retirada de cadáveres, que el ganadero no tiene por qué asumir. A fecha de hoy, un año después, aún no he cobrado".

Menos burocracia

Por ello, AVA-Asaja reclama "un sistema de indemnizaciones por daños de buitres y otros animales de fauna silvestre que suponga para los ganaderos menos burocracia; y que, ante la duda sobre la cifra de animales muertos, los peritos se pongan a favor del ganadero y no en su contra".

Una explotación ovina, en una imagen de archivo / Levante-EMV

También que se agilicen los pagos, que "en casos de muertes de vacas en Castellón los retrasos llegan al año y medio; y que se establezcan cuantías económicas más acordes a las pérdidas reales, directas e indirectas, que los ganaderos acaban sufriendo en sus explotaciones, según un comunicado de la organización agraria.

Fauna silvestre

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, asegura que este último ejemplo "demuestra que la fauna silvestre se radicaliza y ya es habitual que ataque a animales vivos, especialmente a los más vulnerables". "Esto no es un problema solo de la ganadería o de la agricultura, es de todos. Mucho cuidado, por ejemplo, con las mascotas y los niños que pasean por el campo, no tengamos ningún susto", advierte.

También recuerda que los buitres "siempre están al acecho, esperando su oportunidad para atacar. El exceso de buitres, así como estas altas temperaturas -que provocan escasez de alimento en los montes- hace que tengan que ampliar su radio de acción en la naturaleza".

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Al respecto, AVA-ASAJA reitera a las administraciones la puesta en marcha de medidas para prevenir los ataques y, en primer lugar, reclama un censo actualizado de la población de buitres en la Comunitat Valenciana y en las regiones colindantes desde donde puede proceder, a fin de evaluar las medidas de protección, disuasión o aquellas que los expertos consideren necesarias.