La demanda de viviendas se desploma un 25 % en València pese al aumento de habitantes

La demanda de viviendas de hasta 360.000 euros se ha desplomado un 25 % en València en el primer trimestre del año. La caída de ventas se produce pese a que el Cap i Casal ganó 15.000 habitantes el año pasado y ya tiene 840.792 residentes. El parón de las compras ocurre en un contexto en el que la Comunitat Valenciana acumula un déficit de 142.000 viviendas.

El subidón de precios está detrás del enfriamiento del mercado inmobiliario valenciano. La plataforma Idealista ha constatado que los contactos recibidos por cada anuncio en venta cayeron con fuerza en los tres primeros meses del año. En el segmento de pisos de hasta 210.000, la demanda en València bajó un 24 %. En el caso de las viviendas de hasta 360.000 euros, la reducción fue del 25 %.

Los contactos están cayendo a plomo en los mercados más recalentados. Madrid (-27 %) y València lideran los descensos a nivel nacional. La ciudad de Alicante también registra una bajada del 21 % en el segmento de pisos de menos de 210.000 euros.

La consultora Gloval Analytics ha constatado que en el Cap i Casal "el ciclo inmobiliario se mantiene en desaceleración con una caída anual de la compraventa del 9,96 % con 2.784 compraventas. En contraste, el valor de la vivienda continúa creciendo con fuerza con una revalorización anual del 16,62 % hasta alcanzar los 3.039 euros el metro cuadrado. Esto refleja el alza de precios pese al menor dinamismo de las transacciones".

Recalentamiento

En el primer trimestre de 2025, el precio medio que pedían los vendedores era de 2.606 euros el metro cuadrado frente a los 3.039 euros del primer trimestre de este año. "Este crecimiento del 16,62 % refleja un crecimiento intenso del valor residencial" de venta. El problema para los propietarios es que las ventas caen porque los compradores no pueden llegar a esos precios.

El estudio precisa que en València había en venta al cierre del primer trimestre de este año 5.151 viviendas. En septiembre del año pasado estaban disponibles en el mercado 4.000 inmuebles, menos que nunca. Fue en ese momento cuando se produjo el punto de inflexión. Las inmobiliarias han constatado que el enfriamiento de las ventas arrancó el verano pasado.

El frenazo inmobiliario por el cambio de ciclo está retrasando las compras entre cuatro y seis meses de media y elevando los descuentos en València, según advierten las inmobiliarias.

Viviendas de obra nueva en el PAI de Moreras de València. / RAMÓN FERRANDO

142.000 viviendas

La crisis de acceso a la vivienda que sufre España viene marcada por una combinación de aumento de la demanda y escasez de oferta que ha provocado un déficit de casi 750.000 viviendas entre enero de 2021 y diciembre de 2025 en el conjunto de España si contamos la diferencia de creación de hogares respecto a viviendas terminadas. De ellas, 142.000 corresponderían a la Comunitat Valenciana.

Con estas cifras, Jorge Galindo, director de EsadeEcPol (Esade Centre for Economic Policy), expuso ayer la dimensión de un problema que afecta a las expectativas de vida de las personas, durante la cuarta conferencia del ciclo ofrecido por Cajamar y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) en València.

En España apenas se construyen 0,38 viviendas por cada nuevo hogar creado y la situación es aún más acusada en la Comunitat Valenciana, según estimaciones de Galindo a partir de datos del INE y del Ministerio de Vivienda. Mientras en Alicante se construye una vivienda nueva por cada tres nuevos hogares (0,30 viviendas por hogar), en Valencia la proporción es casi de una por cada 5 hogares (0,22) y de una por cada 7 hogares en Castellón (0,15).

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Encarecimiento de un 134 %

Esta combinación de elevada demanda y escasa oferta incrementa los precios que siguen alejándose de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. El precio de venta final del metro cuadrado de vivienda en la ciudad de València habría aumentado un 134 % durante la última década, según estimaciones de Galindo con datos del Consejo General de Notariado. En comparación con la renta de los hogares, el incremento del precio hasta 2023 (último año disponible para el dato de rentas locales que ofrece el INE) duplicaba al aumento de ingresos netos.