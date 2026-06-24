El eclipse solar dispara las reservas en los campings en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana será uno de los grandes escenarios europeos para observar el eclipse solar total, un fenómeno astronómico excepcional. Según datos de Pitchup.com, las reservas en campings y alojamientos al aire libre situados en las zonas desde las que podrá observarse el eclipse en su totalidad ya registran fuertes incrementos respecto al mismo periodo del año pasado, especialmente en la C. Valenciana con una subida de 277 %.

El fenómeno será total en buena parte de la mitad norte peninsular y se producirá con el Sol próximo al horizonte, por lo que el Instituto Geográfico Nacional recomienda buscar ubicaciones sin obstáculos y con buena visibilidad hacia el horizonte oeste. La mejor zona para verlo es Castellón y el norte de Valencia.

Además, las reservas para el periodo comprendido entre el 9 y el 16 de agosto en toda España han aumentado un 173% en comparación con el mismo periodo del año pasado, y los viajeros están reservando con una antelación media de 123 días. El interés por este fenómeno también trasciende las fronteras nacionales: el 75,4% de las reservas realizadas para esas fechas corresponde a turistas internacionales, atraídos por la oportunidad de contemplar el eclipse desde enclaves naturales situados a lo largo de su recorrido por España.

Los alquileres en casas rurales en la Comunitat Valenciana también están volando para el eclipse del 12 de agosto. La C. Valenciana es la región de España con mayor impacto turístico por el eclipse. Un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Airbnb revela que el fenómeno astrológico dejará 130 millones de euros. El eclipse se va a producir a las 20.27 horas.

El estudio precisa que se espera la llegada de 75.000 viajeros, el 80 % procedente del extranjero. El eclipse generará 26,7 millones en alquileres turísticos —sobre todo en Valencia y Castellón—, 32,1 millones en gastos vinculados al ocio y 17,9 en comidas. El análisis advierte de que el 47 % de los municipios rurales situados en el corredor del eclipse no podrá satisfacer la demanda de visitantes, lo que dejará a miles de viajeros sin el alojamiento adecuado.

Alquileres turísticos

Según los datos de AFI , los viajes vinculados a alquileres de corta duración durante el eclipse solar de 2026 gen erarán más de 360 millones de euros en gasto turístico en España. La Comunitat Valenciana encabeza el reparto con un impacto estimado superior a los 130 millones de euros, seguida de Madrid (54 millones), Castilla y León (37 millones), Aragón (25 millones), Galicia (24 millones) y el País Vasco (21 millones).

El turismo internacional es el principal motor en todas las comunidades autónomas analizadas, con una cuota superior al 80 % del gasto total en la mayoría de los casos. Esto refleja el fuerte atractivo global del fenómeno y su capacidad para llevar visitantes de todo el mundo a destinos que habitualmente quedan fuera de los circuitos turísticos más consolidados, lo que contribuye a la diversificación y la desconcentración de la demanda turística en España, según los responsables del análisis.

Los viajeros frecuentes —habitualmente quienes más viajan y más gastan— son también los más proclives a aprovechar el eclipse para conocer destinos rurales, lo que apunta a un posible «efecto fidelización» que podría extender los beneficios económicos mucho más allá de la propia semana del evento.

Noticias relacionadas

No obstante, aunque la totalidad solo será visible dentro de esa franja central (que en el caso de la Comunitat coge Castellón y Valencia), prácticamente toda la España peninsular disfrutará de unas condiciones de observación extraordinarias. Incluso en Andalucía, la ocultación del sol rondará el 95 %, mientras que en Canarias se situará en torno al 70 %.