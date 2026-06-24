Europastry refuerza su posición en EEUU con la compra de Highland Baking, que le permitirá superar los 2.000 millones de facturación

La catalana Europastry, especializada en la fabricación de masas de pan congeladas, ha cerrado la compra de la empresa estadounidense dedicada a la producción de pan de alta calidad para el canal 'food service' Highland Baking Company y prevé que la operación le permita superar los 2.000 millones de euros de facturación, ha informado en un comunicado. La compañía norteamericana cuenta con dos centros de producción en Northbrook (Illinois) y otro en Spartanburg (Carolina del Sur) y es "reconocida por la calidad de sus productos y su estrecha relación con sus clientes", y seguirá operando bajo su marca actual y con su equipo directivo.

Europastry ha explicado que la operación es "un paso decisivo" en su estrategia en Norteamérica, y que es un nuevo capítulo en su estrategia de adquirir, invertir y hacer crecer compañías emblemáticas para aumentar su presencia internacional y su oferta de productos. La empresa catalana llegó por primera vez a Estados Unidos en 2012 con la compra de una participación en Wenner Bakery, porcentaje que elevó hasta el 100% seis años más tarde, un momento en que adquirió también la empresa Euroclassic.

En 2022, compró una planta en Carolina del Sur, en la que invirtió 23 millones de dólares para acondicionarla, que planta se sumó a las tres fábricas que ya tenía en New Jersey y la dos de New York, más el centro logístico de Williamstown (New Jersey) y cuatro oficinas comerciales. Hasta ahora, Europastry había estado vendiendo en ese país por valor de unos 200 millones de euros.

La adquisición de Highland Baking es la mayor que ha realizado la compañía hasta el momento y reforzará la posición del grupo catalán en Estados Unidos, un mercado que crece a nivel global a un ritmo anual del 5,5%. Así, impulsará "un ambicioso plan de inversión" en ese país, enfocado en el incremento de capacidades productivas, el desarrollo de nuevas categorías de producto y llevar la amplia oferta de productos de panadería del Grupo a los clientes estadounidenses.

El presidente ejecutivo de Europastry, Jordi Gallés, ha explicado que la operación "es una oportunidad emocionante para crear un negocio de panadería más amplio y global". La empresa norteamericana mueve una cifra de negocio de unos 230 millones de euros anuales, que sumados a los 1.630 millones que Europastry alcanzó en 2025, permitirá a la matriz catalana acercarse a los 2.000 millones este años.

Noticias relacionadas

La operación, que a la que se han dedicado varios meses de negociaciones, estaría valorada en unos 700 millones de euros, según algunas fuentes.