La inversión extranjera en la Comunitat Valenciana se cuadriplica en el inicio de año

La inversión extranjera en la Comunitat Valenciana se ha multiplicado por cuatro en el último año, al pasar de los 125,1 millones de euros del primer trimestre de 2025 a los 486 del mismo periodo de 2026, según los datos que acaba de publicar la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía. En los tres primeros meses de este ejercicio, España recibió 6.566 millones de euros de inversión bruta. Más de la mitad de ese dinero acabó en Madrid, que acoge a las sedes de las principales empresas españolas pero también de multinacionales.

En concreto, fueron 3.367 millones. La segunda posición correspondió a Cataluña, con 1.541 millones, y la tercera a la Comunitat Valenciana. La cuarta ya queda más alejada. Es Castilla y León, con 289 millones. La Comunitat Valenciana equivale al 7,4 % del total nacional. El incremento respecto a 2025 es del 288 %. Es una subida considerable pero también hay que tener en cuenta que los 125 millones del año pasado fueron la cifra más baja recibida por la autonomía desde antes de la covid.

Provincias

Las tres provincias de la Comunitat Valenciana se encuentran entre las ocho de España con un mayor volumen de inversión extranjera en el primer trimestre de 2026. La primera posición la ocupa Valencia -tercera en el escalafón nacional- con 257 millones. En la séptima plaza está Alicante, con 115 millones, y en octava, Castellón, con 114. El último lugar de este escalafón comandado por Madrid (3.367 millones) y Barcelona (1.497) corresponde a Orense, Lleida y Segovia, con 10.000 euros en cada caso.

Construcción de la gigafactoría de PoerwCo en Sagunt / Daniel Tortajada

El mencionado incremento en la inversión se produce en un momento en que la gigafactoría de baterías para coches eléctricos de Volkswagen ha acelerado su construcción en Sagunt para que entre en funcionamiento en el tramo final de este año. Algo parecido sucede con la multinacional del sector sanitario Edwards Lifesciences, que va a invertir 150 millones en su nueva planta en Moncada. Las nuevas instalaciones tienen que estar operativas en 2027.

Origen

El informe publicado por la Secretaría de Estado de Comercio no precisa cuáles son los principales lugares de origen de las inversiones por cada comunidad autonóma y se centra solo en los datos de ámbito nacional. En este caso, la primera posición corresponde a Estados Unidos, con una inversión bruta de 1.359 millones de euros. No obstante, en este caso se da la paradoja de que la inversión neta en el primer trimestre del año se sitúa en negativo, concretamente, en -1.976 millones, una vez que a la bruta se le restan las desinversiones de 3.335 millones.

Esta evolución coincide en el tiempo con un empeoramiento claro de las relaciones políticas entre España y Estados Unidos, entre otros motivos por la oposición de Madrid a dar apoyo moral y técnico a la guerra del presidente estadounidense Donald Trump e Israel contra el régimen iraní, por un lado, y, por el otro, a elevar al 5 % su gasto en defensa. Tan importante como esta deriva es la guerra comercial desatada por el mandatario americano contra sus socios europeos, entre otros países de todo el mundo.

Países

La segunda posición en este particular escalafón la ocupa el Reino Unido, con 1.251 millones de euros de inversión, mientras que la tercera corresponde a Francia, con 1.162. A continuación figuran Corea del Sur (563 millones), Portugal (440), Italia (291) y Alemania (230). Entre los que menos invierten en España, todos ellos con solo 10.000 euros, se encuentran países como Eslovenia, Cuba, Gibraltar o Nueva Zelanda. Si el volumen del periodo de 2026 comprendido entre enero y marzo se mantiene a lo largo de los siguientes tres trimestres del año, España podría alcanzar los registros del año pasado, cuando alcanzó los 29.377 millones de euros.

Noticias relacionadas

Por último, el informe se detiene a detallar cuáles son los principales sectores de inversión bruta en España. La primera plaza, con 1.264 millones de euros, la ocupan las telecomunicaciones, la consultoría y la informática. Le sigue, con 1.222, el comercio al por mayor y al por menor, y con 938, la industria manufacturera. Con 887 millones aparecen las actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento.