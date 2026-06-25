El Gobierno asigna 211 millones a la planta de hidrógeno verde de bp e Iberdrola en Castellón

El Gobierno ha asignado 211 millones a la ampliación de la planta de hidrógeno verde de Castelló de Iberdrola y BP. La subvención estaba inicialmente asignado a otro proyecto de hidrógeno verde en Puertollano (Ciudad Real). Bp e Iberdrola analizan ahora la ejecución del proyecto.

Iberdrola y bp han completado la fase de construcción, a través de la empresa conjunta Castellón Green Hydrogen S.L, de una planta de hidrógeno verde de 25 MW en la refinería de Castelló, comenzando ya la fase de pruebas de puesta en marcha. Se espera que la planta comience a producir hidrógeno verde antes de que finalice este año y que se convierta en la mayor instalación operativa de hidrógeno verde de España en 2026.

Esta planta de hidrógeno verde cuenta con la participación del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) de Valencia, ha obtenido también una financiación de 15 millones de euros de los programas de ayuda a la Cadena de Valor Innovadora y Conocimiento en Hidrógeno Renovable del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos que serán asignados por NextGenerationEU de la Unión Europea.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha aprobado ahora la reasignación a Castelló de hasta 211 millones de euros de financiación del IPCEI Hy2USE.

Descarbonización

La iniciativa estará alineada con el paquete de emergencia anunciado recientemente por la UE, Accelerate EU, cuyo objetivo es impulsar una Europa más descarbonizada y reforzar la independencia del suministro energético.

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La asociación para proyectos de hidrógeno verde entre bp e Iberdrola contribuye a la descarbonización y el desarrollo de nuevas soluciones energéticas en la Comunitat Valenciana, sustituyendo el uso del gas natural por energía renovable de producción nacional en los procesos industriales, según destacan las empresas. Parte del hidrógeno verde producido también podría utilizarse en sectores de difícil descarbonización, como la industria cerámica y la química.