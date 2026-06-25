Hay que esperar para comprar piso: rebajas de 25.000 euros en València porque no se vende

La compra de pisos agudiza su frenazo y los vendedores aumentan los descuentos. Un informe de Idealista confirma que la opción más inteligente es esperar, como vienen advirtiendo las inmobiliarias valencianas. Una de cada cinco propietarios con su casa en el mercado ha rebajado sus expectativas en el primer trimestre y el descuento medio del precio de oferta en València es de 25.163 euros.

La rebaja es mayor porque en el cierre de la operación en las notarías valencianas la reducción de precios llega a 50.000 euros. A nivel nacional, los propietarios que rebajaron el precio de sus viviendas en venta en Idealista durante el primer trimestre de 2006 (un 14 % del total) aplicaron una reducción media de 29.390 euros, segùn el análisis de Idealista centrado en las principales capitales españolas.

El enfriamiento del mercado inmobiliario valenciano arrancó el verano pasado y ahora se está intensificando sobre todo en la ciudad de València. El motivo es que el coste de los pisos acumula dos años y medio de subidas a doble dígito y los compradores ya no pueden asumir la compra, según revela el informe sobre el primer trimestre del año del Colegio de API de Valencia.

Área metropolitana

Una parte de los compradores busca en el área metropolitana y en poblaciones más alejadas y otra directamente ha desistido porque el banco no le concede la hipoteca. Luis Fabra (director de la cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza y autor del análisis del mercado valenciano) explica que la realidad en el Cap i Casal es diferente a la del resto de Valencia. "Es mucho peor en València porque el mercado es sensible al precio. Si los salarios suben al 3 % y los precios al 13 %, la gente o se endeuda más o se va al área metropolitana", asegura Fabra.

La tasadora UVE Valoraciones reveló que la divergencia entre los precios de oferta publicados en los portales inmobiliarios y los finalmente firmados en las notarías complica la detección de una posible burbuja. UVE ha analizado la evolución de los precios de la vivienda en España entre 2021 y el segundo trimestre de 2025. El estudio revela una brecha significativa entre los principales índices del mercado: "Las ofertas publicadas en portales como Fotocasa e Idealista muestran precios hasta un 44 % superiores a los valores medios declarados ante notario".

Sobreprecio

La mayoría de los pisos que salen a la venta en València tiene un sobreprecio del 20 %, lo que genera mayor confusión entre los nuevos vendedores. "El problema es generalizar", subraya Nora García.

En cualquier caso, los precios publicados en los portales inmobiliarios como Idealista son muy diferentes a los de compra. Vicente Díez (portavoz y vicepresidente del Colegio de API de Valencia) incide en que en el caso del Cap i Casal el precio medio publicado en los portales es de 3.339 euros el metro cuadrado y el de venta real de 2.774 euros (565 euros menos). El dato supone una rebaja del 16,9 %. En el caso de una vivienda de noventa metros cuadrados, supone un ajuste de 50.850 euros.

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Las reducciones de precio son menores en el resto de Valencia (porque los pisos son más baratos y hay mayor accesibilidad). El precio medio de oferta en el conjunto de los municipios valencianos salvo el Cap i Casal es de 2.033 euros el metro cuadrado y el del cierre de las operaciones en el notario de 1.716 (317 euros menos), según precisa Vicente Díez. La bajada para un piso de 90 metros cuadrados es de 28.500 euros.