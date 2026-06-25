Las rebajas de verano comienzan con buenas perspectivas para el comercio

Las rebajas de verano se han iniciado hoy con buenas expectativas generales para el comercio valenciano -mejores cuanto más grande es el negocio-, aunque condicionadas por la deriva de un sector que cada vez más tiende a captar al cliente con ofertas a lo largo de todo el año. A diferencia de lo que sucedía antes en las grandes superficies, donde el primer día de estos descuentos había un sinfín de personas aglomeradas a sus puertas para entrar los primeros y lograr los mejores chollos, ayer no se vieron tales avalanchas.

Aún así, los augurios son buenos, en general y, en particular, para las grandes superficies integradas en Anged. Desde esta organización aseguraron que "las perspectivas son positivas, tanto en textil, por las altas temperaturas de estos días que siempre favorecen la compra de prendas de verano, baño, etc; como para categorías del hogar, que se ven favorecidas por la celebración del mundial. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con televisores, equipos de sonido, sofás o jardín, es decir, las categorías que preparan los hogares para disfrutar del mundial en grupo con amigos y familia".

El Corte Inglés

A modo de ejemplo, Anged cita que MediaMarkt proyecta un crecimiento del 18% en televisores durante el Mundial 2026. Por su parte, Fnac prevé un avance en televisores y proyectores también del 30%. El turismo "mantiene además unas cifras importantes de llegadas de turistas internacionales, que también son siempre un apoyo importantísimo para el gasto en rebajas en los principales destinos turísticos de España". El Corte Inglés, por su parte, entró ayer en esta campaña, que culminará el 31 de agosto, con descuentos de hasta el 50 % tanto en tienda como en web.

Dos clientas miran ropa hoy en El Corte Inglés, en el inicio de las rebajas / M.A.Montesinos

La Confederació d'Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç) prevé una campaña de "estabilidad" con "un arranque fuerte durante las primeras semanas". Según un comunicado de la organización integrada en la patronal autonómica CEV, el 60 % de sus asociados prevé unas ventas similares a las del año pasado, mientras que un 13 % "confía en mejorar los resultados del ejercicio anterior". Los productos vinculados al equipamiento personal, complementos y al cuidado personal, junto a los del hogar son los más expuestos a estas rebajas, donde se espera un gasto de cien euros por establecimiento y cliente.

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Unió Gremial

Por su parte, el presidente de Unió Gremial, Mauro Lorenzo, es menos optimista ante estas rebajas de verano, que, en su opinión, seguirá el pequeño comercio más por una "tradición" que por expectativas de negocio, porque "ya no hay la alegría de antes en el consumidor". Esto se debe a que las ofertas de productos se han generalizado a lo largo de todo el año, lo que de alguna forma ha desnaturalizado este período de rebajas en las que los comerciantes aprovechaban para liquidar stocks.