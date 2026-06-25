Los turistas valencianos pasan página de la guerra en Irán

El parón formal en la guerra en Irán, aunque vistos sus protagonistas sea un incógnita cómo va a acabar el conflicto, ha reactivado el interés formal de los valencianos por viajar al exterior, tocado desde que el 28 de febrero de este año Estados Unidos e Israel lanzaran su ataque contra el país persa. Asia se está reactivando como destino y las agencias de viajes aseguran que han regresado a los niveles de negocio del año pasado.

Eva Blasco, presidenta de la Asociación Valenciana de Agencias de Viaje y vicepresidenta de la asociación europea del sector, asegura que el caos que se generó en Oriente Medio provocó una reacción de rechazo a visitar Asia, aunque las últimas negociaciones entre Teherán y Washington y la posibilidad de un acuerdo global han devuelto el interés por viajar a ese continente.

Segunda residencia

Pese a todo, Blasco precisa que la gran mayoría de los valencianos que pueden se van durante el verano a sus segundas residencias y optan por visitar el exterior en otras épocas del año como en Semana Santa, en Fallas o durante puentes festivos. Los que sí van al extranjero en estas fechas se decantan sobre todo por las capitales europeas. También hay una parte que escogen los cruceros por el Mediterráneo.

Cola de turistas para ver la catedral de València / Miguel Ángel Montesinos

En cualquier caso, los empresarios de este sector no perciben una reducción del consumo y sí una voluntad de viajes de proximidad en vista de los conflictos geopolíticos. De hecho, las agencias de viajes, "tras las bajadas de abril, hemos vuelto al nivel de negocio del año pasado". Y es que, a pesar de todo, "desde la covid, viajes y ocio se han convertido en una necesidad de la población, que prefiere recortar en otros gastos para permitirse estos".

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Visitantes

En cuanto a los flujos de visitantes procedentes del exterior, Blasco asegura que "se mantiene estables", aunque es cierto que la Comunitat Valenciana, como el conjunto de España, se ha visto beneficiada por la caída de reservas que están sufriendo los países mediterráneos más próximos a Oriente Próximo -una zona roja por los ataques de Israel a Gaza y Líbano-, como es el caso de Chipre, Grecia o Turquía. De hecho, la también presidenta de la patronal CEV en Valencia asegura que los hoteles "han tenido que adecuar los precios para captar a esos turistas, porque los habían subido más de la cuenta antes las buenas expectativas".